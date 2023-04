Itaipú incorpora y asciende a seccionaleros, a días de las elecciones

Los cuatro seccionaleros beneficiados con la contratación y ascenso en la Itaipú militan activamente por los candidatos colorados encabezados por el presidenciable Santiago Peña para las Elecciones Paraguay 2023, este 30 de abril.

Uno de los contratados es el presidente de la seccional 3 de Ciudad del Este, Marcos Andrés Alfonzo Aguirre, quien es hermano del concejal municipal Richar Alfonzo Aguirre.

El seccionalero envió el 4 de abril pasado una nota al director general de la Itaipú Manuel María Cáceres para presentarle una “propuesta técnica de trabajo” para la “mejora continua” en la División de Transporte.

Marcos Alfonzo incluso estableció la remuneración mensual en 12 millones de guaraníes más viáticos. También fijó el período del contrato en 24 meses.

La otra incorporación sin concurso de la Itaipú es Ruth Caballero Domínguez, quien es pareja sentimental del presidente de seccional N° 4 de Ciudad del Este Carlos Aguilera.

Caballero Domínguez también envió una nota al director general del ente binacional y solicitó trabajar en la Jefatura de Oficina de Ciudad del Este de la Itaipú, con una remuneración de 15 millones de guaraníes al mes durante 24 meses.

Ascensos de seccionaleros

Otros dos seccionaleros que fungen de funcionarios de la Itaipú fueron beneficiados con ascenso, en esta época electoral.

El convencional de la seccional 7 de Ciudad del Este, Senén Gustavo Méndez Ramírez fue nombrado como nuevo jefe de División de Transporte, en reemplazo de Roberto Obelar Benítez que se acogió a la jubilación.

Anteriormente, Méndez Ramírez se desempeñaba como “asistente administrativo” con un salario base de 14.116.700 guaraníes sin considerar otros haberes laborales, según la planilla de la Itaipú.

Senén Gustavo es hermano del presidente de seccional 7 Jaime Méndez, quien funge al mismo tiempo de concejal municipal y de funcionario de la Itaipú percibiendo dos cuestionados y millonarios salarios (uno de G. 24.800.000 y otro de G. 14.454.200).

El presidente de la seccional N° 13 de Ciudad del Este, Ramón Ramírez Duarte, también ascendió y ahora es jefe de la División de Servicios Generales en la Itaipú. Antes del ascenso, Ramírez Duarte aparecía como “asistente especializado” con un salario de 19.884.100 guaraníes.

Los nuevos salarios de los funcionarios ascendidos aún no trascendieron. La Itaipú minó de obstáculos el acceso a los datos públicos en su portal digital, casualmente algunos meses antes de las Elecciones Paraguay 2023. Intentamos obtener la versión del ente binacional, pero no tuvimos retorno; no obstante, nuestra redacción está abierta para conocer su comentario.