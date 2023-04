Sugestiva inclusión en el padrón al hermano de Santi, pese a que ya feneció el plazo

En la resolución Nº 21/2023 se “autorizó a votar en casillas especiales a electores con nacionalidad paraguaya no incluidos en el padrón nacional del 2023″. Son en total 249 personas y sugestivamente entre ellas está Manuel Peña Palacios, hermano del presidenciable colorado Santiago Peña. Esta autorización se dio el pasado 26 de abril, pese a que la ley Nº 834/96 indica que el padrón debe cerrarse 30 días antes de los comicios y no podrá ser modificado en ese periodo. Las Elecciones Paraguay 2023 son este domingo 30 de abril.

La resolución firmada por Alfredo Gamarra, director general del Registro Electoral dependiente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, justifica su actuación en una legislación anterior, la Ley 635/95, “que reglamenta la justicia electoral y en donde se autoriza a confeccionar la copia de los padrones electorales para las elecciones para su correspondiente envío a los organismos pertinentes en el tiempo que fije la ley“, ignorando lo establecido en la ley Nº 834/96, que indica que estos padrones se deben confeccionar 30 días antes de los comicios.

Solicitan que se revoque la inclusión en el padrón al hermano de Santiago Peña

En ese contexto, el apoderado de la Concertación Nacional, Cristian González, mediante una nota solicitó al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) que se revoque el acto administrativo o se declare nulo lo establecido en la resolución de la dirección general del Registro Electoral. En el documento alega que la decisión fue dictada de manera unilateral cuatro días antes de las elecciones, cuando la ley habla de que se debe hacer 30 días antes, por lo cual considera que es un “atropello alevoso y temerario” para favorecer a un partido político.

Consultado al respecto, el ministro Jorge Bogarín, presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, indicó que ya solicitaron los documentos sobre la decisión de Alfredo Gamarra. Agregó que los primeros datos que tienen es que no fue una inclusión, sino una omisión de la institución, y que los extranjeros incluso ya habían votado en las elecciones del 2018.

“Nosotros no consideramos esa circunstancia, no sabemos quién está en la lista. No hacemos ningún tipo de discriminación ni positiva ni negativa. Lo que debe hacer es hacer bien las cosas. Los ministros ya solicitamos los documentos y estamos verificando. Los primeros datos que tenemos es que no se trata de una inclusión, más bien de unas omisiones que se dieron en extranjeros que tienen derecho a votar en las elecciones generales y que se recibieron los datos en forma errónea, y ahora fue corregido. Incluso ya votaron en el 2018. Vamos a analizar esa decisión”, dijo el ministro Jorge Bogarín al ser consultado si la resolución fue para favorecer al hermano del presidenciable Santiago Peña o al Partido Colorado.