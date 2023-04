Villa Florida: Denuncian agresiones físicas e impedimentos para votar

La apoderada de la Concertación de Villa Florida, María Selva Corrales, en el marco de estas elecciones generales, denunció públicamente al apoderado de la Asociación Nacional Republicano, (ANR), Osmar Castiñeira, por agredirla físicamente en dos ocasiones. “Primero me agredió en la reunión de apoderados y ahora es la segunda vez que me está agrediendo”, dijo.

“Cuando somos apoderados, miembros de la Junta Cívica, esto no pega, no es elegante y por eso denuncio públicamente a Osmar Castiñeira, es la segunda vez que me está agrediendo físicamente, prefiero no entrar en detalles, pero soy responsable de lo que digo”, expresó Corrales.

Por su parte, el apoderado de la ANR, Osmar Castiñeira, negó la denuncia hacia su persona. “Yo en ningún momento le toqué a esta señora, lo que busca es instalar una inestabilidad en las elecciones, en todo momento los de la Concertación mencionaron que vamos a largar a los perros bravos, diciendo eso; que ellos empezaron a incidentar las elecciones”.

Por otra parte la señora, Ada Franco, miembro de la Junta Cívica de Villa Florida, denunció que están impidiendo que una ciudadana con discapacidad pueda ingresar a votar. “Existe una disposición del Código Electoral en el artículo 217, que habla de la asistencia al elector”, afirmó.

“En ese artículo habla que el elector es el único que puede elegir quién será la persona que le va a asistir en el cuarto oscuro, si cuenta con una discapacidad, esta persona claramente tiene una discapacidad y ella pide ser asistida en el cuarto oscuro para poder votar”, manifestó, Franco.

“Ella cuenta con una discapacidad, no puede caminar y no ve bien y, de acuerdo al artículo 217 del Código Electoral, ella puede ser asistida en el momento de la votación y los apoderados de la Concertación le están impidiendo el voto, que es un derecho de ella, y eso no puede ser”, agregó, Ada Franco.

Tras una larga discusión, los miembros de mesa decidieron dejar que la persona con discapacidad pueda ingresar al cuarto oscuro acompañada por su hija para poder votar.

Esta misma situación se está repitiendo casi en todos los locales de votación del departamento de Misiones, en donde personas de la tercera edad y personas con discapacidad piden la asistencia a la hora de votar, pero tienen la negativa de los miembros de mesa u objetadas por los apoderados, ya sea de la ANR o la Concertación.