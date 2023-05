Ovelar habla sobre el “error” de Efraín Alegre y la situación Cartes - Estados Unidos

El colorado Silvio “Beto” Ovelar fue el senador con más votos durante estas Elecciones Paraguay 2023 con más de 280.000 votos. Tras los resultados, el cartista habló sobre cuál fue el “error” del Efraín Alegre e incluso hizo mención al caso de su líder, Horacio Cartes, con el gobierno de los Estados Unidos.

Sobre el primer punto, “Beto” enfatizó que el candidato de la Concertación Nacional “no tenía chances” porque cometió el “error” de elegir a Soledad Núñez como su candidata a la vicepresidencia, siendo que ella “no le sumaba nada”.

Incluso el colorado apuntó que “lo razonable era llevarla a Esperanza Martínez”, citando como ejemplo las elecciones generales pasadas donde Alegre tuvo una diferencia mucho menor con el candidato colorado, el presidente Mario Abdo Benítez.

“Fue poco inteligente la jugada y nosotros teníamos un muy buen candidato; de lujo. Para ganarle al Partido Colorado tenés que hacer una fórmula como lo hizo Lugo”, sostuvo el reelecto senador.

Horacio Cartes y Estados Unidos

Por otra parte, el cartista también hizo breves menciones a la situación de su líder Horacio Manuel Cartes Jara y el gobierno de los Estados Unidos que lo declaró como “significativamente corrupto” e impuso sanciones financieras al expresidente de la República.

“Yo no sé qué es lo que se viene pero al mejor articulador, operador político que tuvo Efraín Alegre, el señor embajador americano, creo que no le fue nada bien incluirse en los asuntos internos de la República del Paraguay. Yo no sé qué es lo que se viene; no quiero entrar en la peor hipótesis”, repitió.

Continuando, Ovelar sostuvo que el Partido Colorado “hizo la mejor elección de la historia democrática hasta hoy” por los resultados, por la diferencia en votos que obtuvo al superar por más de 400.000 votos a la dupla de Alegre - Núñez.

