TSJE desalienta “profundamente” que ciudadanos voten acompañados

En conferencia de prensa este domingo, día de elecciones generales en Paraguay, representantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), encabezados por el coordinador electoral Luis Alberto Mauro, realizaron un balance de las primeras horas de los comicios, haciendo hincapié en el asunto del “voto asistido”.

Desde el inicio de la jornada electoral se han realizado numerosas denuncias de que personas votan acompañadas, a pesar de que eso está prohibido por las normas electorales con excepciones muy específicas, debido a que se presta al fraude electoral.

Mauro recordó hoy que solo las personas que no tienen sus extremidades superiores o las no videntes tienen autorizado votar con acompañamiento, indicando que las máquinas de votación utilizadas en los comicios de hoy incluso permiten que las personas no videntes puedan votar con facilidad.

“Desalentamos profundamente” el voto acompañado, dijo Mauro, indicando que no se permitirá que las personas que no reúnan las características mencionadas voten acompañadas.

“Si (una persona) llegó a la mesa de votación, por qué no se va a desplazar un metro más; no tiene por qué ingresar asistido”, aunque se desplace con bastón o en silla de rueda, enfatizó.

Mauro recordó además que los locales de votación tienen “mesas de ayuda” en que las personas pueden practicar el manejo de las máquinas de votación, con candidaturas ficticias, antes de ir a las mesas de votación a sufragar.

“Siempre recomendamos a las personas, principalmente a los adultos mayores, que vayan a la mesa de ayuda y practiquen con candidaturas ficticias y una vez que dominen la máquina se desplacen hasta la máquina de votación”, dijo Mauro, señalando que “no todos quieren hacer eso y van directo a la mesa de votación”, generando demoras al no saber usar la máquina.

Porcentaje de participación

Los representantes del Tribunal Electoral indicaron que a las 10:00 comenzó el monitoreo del nivel de participación en los comicios de hoy, agregando que un porcentaje de participación debería hacerse público en breve.

Imágenes de varios locales de votación en todo el país dan la impresión de un alto nivel de participación.