Celeste Amarilla se despacha: “Vayan a pedirle los pollos a este idiota o al otro no menos idiota que ganó la Presidencia”

Celeste Amarilla, actual diputada y senadora electa para el próximo periodo, se mostró indignada en redes sociales con aquellos electores que votaron por Paraguayo Cubas como presidente y no por la chapa de la Concertación. “Le han votado a este psicópata, retardado, cerebro consumido por las drogas y el alcohol (…) Vayan a pedirle los pollos a este idiota o al otro no menos idiota que ganó la Presidencia. A mí no me van a encontrar”, expresó.