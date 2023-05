Efraín Alegre sufre su tercera derrota mientras Payo hace muy buena elección

En 2013, Efraín Alegre perdió en las elecciones presidenciales frente a Horacio Cartes por más de 204.000 votos, lo que representa el 8%. En 2018 fue derrotado por Mario Abdo Benítez por unos 95.000 votos (4%), y anoche fue vencido por Santiago Peña, pero esta vez la distancia escaló a más de 456.000 votos (15%).

Anoche, a las 20:15, a cuatro horas del cierre de las votaciones, Alegre aceptó su derrota en un mensaje de menos de tres minutos en el que agradeció a sus voluntarios y autoridades de mesa custodios de los votos.

También agradeció a la titular de la Concertación Nacional, la senadora Esperanza Martínez (FG), pero se olvidó de agradecer a su dupla presidencial, Soledad Núñez, a quien solo hizo una breve mención cuando su equipo le recordó el punto.

“Hemos hecho un esfuerzo importante de unir a todos los sectores para producir el cambio y hoy los resultados nos señalan que el esfuerzo que hemos hecho tal vez no ha sido suficiente”, dijo.

“Si bien es cierto que el pueblo paraguayo en su mayoría ha votado por el cambio, la división ha hecho que no podamos llegar al objetivo de poder producir el cambio que la mayoría de los paraguayos nos están solicitando”, agregó.

“La ciudadanía nos señala que unidos sí somos mayoría, pero tenemos que estar unidos”, lamentó el titular del PLRA.

“Evidentemente hay una gran esperanza de cambio en el Paraguay que se expresa en el voto y nos reclama un proyecto que logre unir todos los esfuerzos”, proclamó el dirigente político, a pesar del rotundo triunfo del partido gobernante.

Cuando los trabajadores de prensa le pidieron evaluar los motivos de la derrota electoral, simplemente se despidió de la audiencia y se dirigió al interior de la residencia.

“Lloro por ustedes, pelotudos”, dijo Payo

Por otra parte, Paraguayo Cubas, candidato presidencial del Partido Cruzada Nacional, reunió el 23% de los votos del electorado, pero lanzó un duro mensaje a los que votaron por la ANR.

En video subido a sus redes sociales, el exsenador electo en 2018 y expulsado en 2019 fue tajante al advertir que “vamos a estar peor” gobernados por “estos narcotraficantes Horacio Cartes y Santiago Peña”.

“No se me acerquen a venderme una pollada”, dijo en alusión al método para reunir fondos en causas solidarias.

Recalcó que enfrentaron a un Partido Colorado gobernado por ladrones y narcotraficantes que invirtió US$ 100 millones y que los va a recuperar con fondos públicos.

Agregó que el PLRA actuó como cómplice de la ANR y que también gastaron US$ 50 millones en la campaña electoral. En cambio se jactó en los lugares obtenidos dentro del Senado, Cruzada Nacional no gastó ni US$ 50.000.

“Lloro por ustedes, pelotudos, que votaron por el trapo y la polca”, dijo dirigiéndose a los que votaron por la Lista 1 al señalar que por otros cinco años más los niños van a nacer en los pisos de los hospitales, que la gente seguirá viviendo en casas de cartón y que los trabajadores seguirán viajando seis horas al día en el transporte público.

“Por idiotas casi un millón de paraguayos no votaron. El Paraguay ha perdido, ha ganado la mafia, han ganado los narcos y los millones de funcionarios públicos planilleros”, sentenció.

Por otro lado, la dupla de Euclides Acevedo y Jorge Querey, que en un principió fue vista como la principal amenaza a la unidad opositora y el quiebre del Frente Guasu, apenas reunió el 1,36% de los votos.