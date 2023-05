Santiago Peña afirma que Marito usó el “garrote” para perseguir a Horacio Cartes

“Jamás se me metió en la cabeza usar esa información con un fin político, jamás. Me parece una aberración, por eso critico, como afectado. Porque es mentira que no me pusieron datos míos en un informe en donde no tenía razón de estar ahí y presenté una denuncia penal (contra Mauricio Espínola, actual diputado electo, ANR)”, expresó anoche a ABC, el presidente electo Santiago Peña (ANR).

Fue al ser consultado sobre su acusación contra el gobierno de Mario Abdo Benítez (colorado) de supuestamente utilizar las instituciones como garrote político contra el exmandatario y actual titular de la ANR, Horacio Cartes.

Seguidamente, Peña mencionó al exsenador y ministro de Educación Eduardo Petta. “En palabras del mismo Eduardo Petta, él dijo que Mario Abdo armó un equipo de exfiscales, donde estaban René Fernández, Giuzzio (Arnaldo), donde estaba el de la unidad anticontrabando Fuster (Emilio), para perseguir a Horacio Cartes. Ese fue el único objetivo. Lo dijo Eduardo Petta. ¿Y por qué usaron Seprelad? Cuando se fue Giuzzio a hacer un papelón en el Senado y dos días después salió que estaba vinculado con terroristas. Él necesitaba que la Seprelad le dé cobertura y se armó un informe que es un mamotreto, que tiene información legal, pero tiene una cobertura de esas operaciones, inclusive publicando mi salario en esa institución privada (banco Basa)”, manifestó el presidente electo.

Santiago Peña agregó: “No hablo desde el rencor, sino desde la demencia que yo no voy a hacer lo que hicieron en este Gobierno”.

Al ser consultado sobre la división de la bancada de la ANR en el Senado desde el 1 de julio, anunciada por el actual presidente del Congreso, Óscar Salomón (FR), respondió que es prematuro y que dialogará con los senadores electos por el Partido Colorado.

También reveló que no conversa con el presidente Mario Abdo Benítez. Contó que al término de las internas de diciembre pidió una reunión y el actual mandatario no aceptó.

“Títulos no hacen cambios”, dice Santiago Peña

“La gente tiene que saber que los títulos, que son importantes, pero con los títulos no se hacen los grandes cambios. Los grandes cambios se hacen con la política y los cambios se hacen gracias al Partido Colorado”. Así expresó Santiago Peña al ser consultado sobre sus polémicos dichos respecto a que a los cargos se accede por la militancia y no con los títulos de grado o posgrados obtenidos.