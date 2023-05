Contraloría detecta fallas en provisión del almuerzo escolar en Ñemby

La Contraloría General de la República presentó el informe final de la auditoria de cumplimiento que llevó adelante en la Municipalidad de Ñemby durante el periodo 2021-2022 y como hecho relevante se detectó varias falencias administrativas, pero las tres personas que administraron la comuna durante ese periodo se “tiran la pelota” y niegan responsabilidad alguna en las falencias detectadas.

Según la Contraloría durante el periodo auditado se destinó unos G. 2.878 millones en el almuerzo escolar y la empresa adjudicada fue Girasol SA. Durante el periodo auditado estuvieron en el cargo Lucas Lanzoni (PLRA), intendente hasta el 9 de julio del 2021, quien renunció al cargo para buscar su reeleción, lo reemplazó la concejal Bonifacia Salinas de Martínez (PLRA) hasta el 10 de noviembre 2021 y luego asumió el cargo Tomás Olmendo (ANR).

Sin embargo, los tres jefes comunales se desmarcan de las falencias detectadas por la Contraloría; los liberales alegan que ya no están en la institución municipal, por lo cual, no saben que es lo que se investiga, mientras que el intendente colorado alega que las firmas de los contratos con la empresa distribuidora se hizo en el periodo anterior y que no encontró ninguna documentación al respecto para presentar su descargo.

Falencias detectadas por Contraloría en comuna de Ñemby

Según el examen especial la municipalidad de Ñemby presentó fuera de plazo su lineamiento del programa de almuerzo escolar, además no entregó en tiempo y forma el alimento escolar a las cinco instituciones beneficiadas.

Asimismo, no cumplió con los requisitos estipulados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato con la empresa Girasol SA. por lo cual se detecto irregularidades en la firma de contrato y posterior la adjudicación.

También, según el ente contralor la Comuna no publicó todos los documentos en la página de Contrataciones Públicas sobre la contratación y adjudicación de la distribución. Tampoco hubo garantía de fiel cumplimiento del contrato y se agregó una adenda sin un informe a Contrataciones Públicas.

Por otro lado, la Comuna no registró retención de IVA en el pago de mayo del 2022 y se encontró con informaciones dispares entre resumen de entrega y acta de entrega de los alimentos.

Durante el 2021, año en que los estudiantes daban clases desde sus casas debido a la pandemia del covid-19 no se entregó el kit de alimentos en agosto y setiembre. Además la Comuna llamó por vía de excepción la provisión de alimentos cuando aun tenía otro contrato vigente. Durante el 2022 no se entregó el almuerzo escolar entre marzo y abril del 2022 y por último la municipalidad no fiscalizó a la empresa proveedora de servicios y se tuvo variación en el precio por cada kit.

Recomendaciones para la Municipalidad de Ñemby

Las recomendaciones realizadas por el ente contralor fueron que la Comuna deberá establecer mecanismos de control interno que garanticen los lineamientos del programa de alimentación escolar, además de adoptar medidas de control eficaces y eficientes que garanticen la provisión del almuerzo en tiempo y forma.

La comuna debe presentar ante el ente contralor en 30 días un plan de mejoramiento que permita solucionar las debilidades y deficiencias detectadas.