Video: Según Fernández se cubrió el 100% de los ahorros en Ara incluido a RGD

Tras insistencia de nuestro diario sobre dudas existentes sobre una resolución de la banca matriz número 13 del 11 de setiembre del año 2015 sobre transferencia directa de ahorros de Ramón González Daher, el extitular del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Fernández Valdovinos finalmente rompió el silencio y en entrevista a ABC TV respondió algunos de los cuestionamientos.

En cuanto a las consultas, descartó que esta resolución privilegie a una persona en particular, ya que el ente monetario, según justificó, ha emitido resoluciones similares a nombre de otros titulares, con diferentes fechas, ya que esto dependía de las confirmaciones de las entidades que compraron las carteras. Se excusó de dar más detalles por el secreto bancario.

Según detalló en cumplimiento de lo establecido en el artículo 18 de la Ley 2334 sobre los mecanismos de la resolución de una entidad en liquidación, explicó que se optó justamente por la vía que garantizaba la cobertura del 100% de los ahorristas a un menor costo.

Así al liquidar los activos y pasivos de la entidad, la diferencia aportada con el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) fue de G. 99.000 millones. Pero si se optaba por la otra vía de abonar a cada ahorrista hasta 75 salarios mínimos (que es la última opción) la diferencia a abonar por el fondo iba a ser mayor, unos G. 125.000 millones, detalló el economista y ex titular del BCP, cuyo nombre suena fuerte para ocupar el cargo de ministro de Hacienda para el próximo periodo.

IPS y Conatel recuperaron recursos, dice extitular del BCP

Acotó además que de optar por esta ultima alternativa, algunos de los ahorristas que iban a quedar con recursos fuera de la garantía eran el Instituto de Previsión Social (IPS) que tenía en juego unos US$ 2 millones y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) que tenía depositado unos US$ 3 millones en dicha entidad. Pero finalmente todos fueron cubiertos afirmó el ex titular del BCP.

“Esta ley está hecha para casi forzar al BCP para salvar los activos de la gente. Fue la primera vez que se consiguió salvar el 100% de los depositantes” afirmó.

En el caso de resolución de Cefisa también se recurrió a este recurso y con un resultado similar.

ABC accedió a documento

ABC tuvo acceso al documento que el BCP se negó a otorgar a la Comisión Bicameral de Investigación del Congreso, por el cual, durante el gobierno de Cartes, se autorizó el pago de más de G. 15.000 millones del Fondo de Garantías de Depósitos a favor de Ramón González Daher, tras la crisis de Financiera Ara. El dinero fue a una cuenta del Banco Continental.

