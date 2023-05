PLRA presenta una acción de inconstitucionalidad y pide nulidad de elecciones

En el escrito redactado por los abogados; Dr. Tadeo Zarratea, Dr. Luis Fretes, y Dr. Gustavo Ozuna indica que “Las elecciones generales celebradas en el Paraguay el 30 de abril de 2023 son nulas de toda nulidad y así deben ser declaradas por la justicia. Son nulas porque el proceso eleccionario se encontraba viciado por un fraude preestablecido, especialmente en la forma de realizar el escrutinio, que ha violado de modo flagrante las señaladas disposiciones de la Constitución Nacional”.

Argumentan para promover esta acción que los comicios fue un acto eleccionario sin control del público, porque si bien el grupo de electores podría estar presente, y de hecho en algunos casos estaba, eran meros convidados de piedra porque no podían intervenir; no podían inmiscuirse en el escrutinio, porque los miembros de las mesas no realizaron el escrutinio de modo personal o físico; sino que se limitaron a oprimir un botón y preguntar a la máquina registradora de votos cuántos electores sufragaron en la mesa y por cuáles candidatos.

Agregan que los escrutinios no fueron fiscalizados por que los miembros de las mesas electorales se limitaron a requerir de la máquina que administraba el voto electrónico cuántos votos tiene registrado y por cuáles candidatos se votaron y cuántos de ellos son blancos o nulos.

En el escrito también se indica que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) adrede ocultó y no precedió a dar la información necesaria para que cualquier ciudadano puede verificar los resultados oficiales.