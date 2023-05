Confirman “fugas” de Soroka y Carlos Núñez Agüero de Fuerza Republicana

Al ser consultado si apoyará la candidatura a la presidencia del Senado de Silvio “Beto” Ovelar, Óscar Salomón o de Lilian Samaniego, Carlos Núñez Agüero indicó que también aspira la presidencia del Senado, y que no descarta llegar, así como ocurrió con el senador Carlos Filizzola (FG).

Núñez Agüero ya fue senador en el periodo 2013-2018, electo entonces en el equipo que lideraba el colorado esteño Javier Zacarías Irún, cuando se enfrentó a Horacio Cartes en esa internas de la ANR.

Núñez Agüero es comisario retirado y presidente de la Cooperativa 8 de Marzo, que está ligada a la Policía Nacional.

Colym Soroka no habla con Marito

Por otra parte, Colym Soroka fue consultado si pasó al movimiento Honor Colorado y respondió que no. “Me abrí de Fuerza Republicana por la sencilla razón que no hablamos más con el Presidente de la República (Mario Abdo Benítez), quien era líder de ese movimiento, y en su momento Hugo Velázquez.

Soroka dijo que no quiere ser uno más en su bancada porque “nos reventamos para llegar”. “Cada uno tiene su independencia. Entonces, al no estar (Abdo), dije me abro”, expresó.

