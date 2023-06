Vacío de Cruzada Nacional, salvo “Oso” Fernández Safuán

“Son decisiones personales de cada uno (ausentarse). Yo asumo representar al pueblo que me votó y eso es lo que vamos a hacer. Debemos trabajar por una república a reconstruir”, afirmó Jatar Eduardo Fernández al ser consultado sobre la ausencia en el acto de los demás electos por Cruzada Nacional.

Dijo que particularmente habló con la senadora electa Yolanda Paredes (PCN), pero no sobre el tema particular de asistir o no al acto de ayer, y que de todos modos, es una persona que defiende sus posturas.

“Vamos a ir también trabajando nuestras relaciones personales dentro del partido (Cruzada). Como ustedes saben, en democracia todos pensamos diferente, mismo dentro del partido hay diferencias de pensamiento y vamos a ir construyendo entre nosotros y vamos a tratar de construir para el pueblo”, acotó.

“Oso” Fernández Safuán, dispuesto a conversar hasta con los colorados

Si bien dijo que originariamente es colorado, remarcó que fue electo por Cruzada Nacional y está abierto a dialogar con todos los sectores.

“También vamos a trabajar (con los colorados), yo soy colorado de principio, luego pasé al Partido Cruzada Nacional. Yo tengo valores republicanos, pero estoy trabajando ahora mismo en la oposición”, enfatizó, diciendo estar abierto a dialogar para conformar la multibancada opositora.

Tras recibir su certificado, recibió el saludo del candidato cartista a presidir la cámara, Raúl Latorre. Sobre el episodio dijo: “Nos conocemos con Raúl de antes”, pero aclaró que no hablaron aún de candidaturas.

“Yo creo que hay que apoyar a una buena persona, una persona que tenga una postura, que quiera trabajar por el pueblo. Acá no se trata de colores, se trata de ser paraguayo”, apuntó.