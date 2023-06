Abdo dice que respeta la decisión de Soroka de abandonar Fuerza Republicana

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez (ANR) fue consultado ayer, en un paréntesis de una visita a obras en Encarnación, sobre el alejamiento del diputado y senador electo Colym Soroka, del movimiento Fuerza Republicana (FR).

El legislador por Itapúa alegó que abandonó el oficialismo por diferencias con el mandatario, sobre todo, indicó que no tenían comunicación.

“No, nosotros trabajamos bien con el diputado y senadores electos. desde que me candidaté a presidente, conformamos un gran equipo, fue electo diputado, Cada uno con lo que tiene debe construir su propio futuro, espero que las causas de nuestra lucha política se mantengan, eso contribuye a nuestra visión política, acá se trata de defender principios, valores, de defender la legalidad, de tratar de defender”, expresó Abdo Benítez.

Dijo que Soroka es un representante importante de Itapúa y que comprende que debe construir su itinerario personal y su futuro. “Respeto y tengo que decir, culmina una etapa para mí. llegué como presidente de la República, y no puede ser candidato a nada”, manifestó.

“No defenderá intereses de HC”, dice Colym Soroka

Por su parte, Colym Soroka dijo que no defenderá los intereses de Horacio Cartes (HC), expresidente de la República y actual titular de la ANR. “Yo soy una persona que no pertenece al grupo de Cartes. El modelo del cartismo, y en especial su gobierno, a mí no me gustó. No pertenezco al cartismo”, manifestó el legislador.

Consultado por qué se unirá a otra bancada independiente en la Cámara de Senadores desde el 30 de junio, respondió que no está para recibir órdenes de nadie, en abierta alusión a Horacio Cartes, quien es el mentor político del presidente electo Santiago Peña. Además, Cartes es el líder y marca la pauta a sus senadores y diputados de su movimiento.

“Yo no estoy para apoyar los intereses económicos de nadie, ni mucho menos políticos, de una persona, ni menos recibir órdenes”, indicó Soroka.

Reiteró además que este martes último se reunió con los senadores electos Derlis Osorio, Javier Zacarías Irún y Carlos Núñez Agüero, para crear una nueva bancada independiente colorada en la Cámara Alta.

“Decidimos hacer una bancada para tomar una decisión más adelante para conversar con todos los sectores. Vamos a hablar con Blanca (Ovelar), con Lilian (Samaniego), con Cachito (Óscar Salomón), con Ovelar (Silvio), con todos, para luego decir a quién vamos a apoyar para la presidencia del Senado”, expresó Soroka.

Asimismo, lamentó también que en FR no se tenga identidad debido a la ausencia de liderazgo.

