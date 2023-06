Sobrino de Abdo Benítez y un fiscal son beneficiados con lotes de IPS en San Ber

El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) autorizó el 7 de junio último la suscripción de contratos de arrendamiento de 24 inmuebles de la previsional, localizados en el condominio residencial Cantegrill de la veraniega ciudad de San Bernardino. Lo suspicaz es que entre los beneficiados con los contratos de alquiler por un plazo de 20 años aparecen personas cercanas al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y a altos funcionarios de la institución.

La documentación a la que accedió ABC revela que uno de los adjudicados es Nicolás Giudici Abdo, hijo de una de las hermanas de padre del actual mandatario. Giudici Abdo consiguió tres lotes: uno con superficie de 1.644 metros cuadrados y los otros dos con 834 metros cuadrados, respectivamente, por un generoso canon mensual de G. 900.000 cada uno, G. 3.600.000 en total, según la resolución CA N° 034-037/2023.

La misma disposición establece que Giudici Abdo tendrá un periodo de gracia de dos años para comenzar a pagar por el alquiler de los terrenos, en los cuales deberá hacer una inversión económica de G. 514.785.076, G. 393.77.860 y G. 391.027.860, respectivamente, para la construcción de viviendas unifamiliares de verano.

Otro lote

Una cuestión llamativa es que la esposa de Giudici Abdo, Stephanie Appleyard Allen, también consiguió ese mismo día el arrendamiento de otro lote del IPS en el condominio residencial Cantegrill. En su caso, el inmueble alquilado igualmente por 20 años y un canon mensual de G. 900.000 deberá tener una inversión económica de G. 413.586.360, en un periodo de cuatro años, para la construcción de una vivienda unifamiliar de verano, según la resolución CA N° 034-045/2023.

Fiscal y su esposa

Otro de los nombres que salta como beneficiados con el arrendamiento de un lote de la previsional es el fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), Osmar Legal Troche. El representante del Ministerio Público figura junto con su esposa Tania Sosa Arteta como adjudicado con otro terreno ubicado en el condominio residencial Cantegrill, de San Bernardino.

Lea más: IPS: ante “descalabro financiero”, jubilados y pensionados piden intervención del Poder Legislativo

Legal y Sosa, según la resolución CA N° 034-046/2023 del 7 de junio último, consiguieron un inmueble de una superficie de 769 metros cuadrados y con un canon mensual de G. 839.895. El acuerdo establece también un periodo de gracia de 2 años para el pago de ese monto y una inversión económica de G. 485.588.360 para la construcción de una vivienda unifamiliar de verano, en un lapso de 6 años.

Cercanos a director de IPS

Un punto coincidente es que Tania Sosa Arteta -esposa del fiscal Legal- es hermana de Maite Sosa Arteta, cónyuge de Cristian Henry Fox Gamarra, director de Gestión y Desarrollo del Talento Humano del IPS.

Más sorpresivo es que Maite Sosa Arteta figura como otra beneficiada, ese mismo día, con el arrendamiento de otro lote de la previsional en la misma urbanización en San Bernardino. Sosa Arteta consiguió un inmueble con 769 metros cuadrados de superficie por un canon mensual de G. 840.000. Su periodo de alquiler es también de 20 años y la inversión prevista en un periodo de 6 años es de G. 627.979.800 para una vivienda unifamiliar de verano, según la resolución CA N° 034-044/2023.

Mucho más suspicaz es que otra hermana de Maite y Tania Sosa, Leila Sosa Arteta junto a su esposo Unter Michel Balmaceda, igualmente accedieron ese mismo día a otro lote en el condominio residencial Cantegrill, de San Ber. El inmueble fue concedido en alquiler por un plazo de 20 años y un canon mensual de G. 900.000.

Lea más: IPS utilizó G. 400.000 millones de sus rentas para cubrir déficit del fondo jubilatorio

Se estableció también un periodo de gracia de 2 años y una inversión de G. 627.979.800 para la construcción de una vivienda unifamiliar de verano.

<b>“Pedí dejar sin efecto”, dice Legal</b>

El fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Osmar Legal dijo que su esposa fue la que había presentado el pedido al IPS para arrendar un lote en San Ber. “En principio sí había salido como una posibilidad, pero, luego de un análisis salió que la inversión es demasiado alta y el plazo es muy corto (…) después realmente es un alquiler. Iba a ser interesante el monto del alquiler, pero, al final, si bien salió la resolución, yo ni sabía que iba a salir, presenté una nota el viernes (último) solicitando que se deje sin efecto (la resolución para suscribir el contrato)” (sic).

Legal reconoció que la cónyuge del director de Gestión y Desarrollo del Talento Humano del IPS es hermana de su esposa. Sin embargo, afirmó que la solicitud para arrendar la propiedad fue espontánea.

Lea más: Senadores preparan denuncia penal contra fiscales Osmar Legal y Lorenzo Lezcano

El fiscal luego volvió a comunicarse con nosotros para aclarar que aún no se firmó el contrato de arrendamiento con el IPS. Prometió remitirnos el martes próximo la nota por la cual él mismo solicitó dejar sin efecto la oferta. “Yo presenté la nota antes de la resolución del consejo”, aseguró ya en este contacto.

Al preguntársele entonces por una fecha exacta, respondió: “jueves o viernes, pero a mí no me notificaron luego todavía de la resolución” (sic). Al especificarle que la disposición tiene fecha miércoles 7 de junio ya respondió: “En la semana fue, cómo les había dejado para que lleven no sé con exactitud pero el martes te envío” (sic).

Estoy separado, afirma funcionario

Por su parte, Cristian Fox, funcionario del IPS, afirmó que actualmente se encuentra separado de Maite Sosa. Dijo que tenía conocimiento de la solicitud que presentó Sosa Arteta, pero, que la misma también ya presentó su desistimiento. “Tengo entendido que ella estaba interesada en arrendar algo, pero, presentó por nota a la institución que desistía de eso” (sic).

Intentamos igualmente obtener la versión de Giudici Abdo. Nos atendió en un primer intento, pero, al indicársele el motivo de la llamada, contestó que nos devolvería el contacto. Hecho que no ocurrió hasta el cierre de nuestra edición.