Directorio del PLRA necesita reunirse para la renovación del partido, dice Estigarribia

El gobernador electo del departamento Central, Ricardo Estigarribia, habló sobre la situación del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Reiteró que, luego de la dura derrota en las elecciones Paraguay 2023, la renovación dentro del partido se tiene que dar.

“Necesitamos que el directorio se reúna. Tenemos varias intendencias que van a entrar en elecciones y van a necesitar apoyo del partido”, argumentó.

Lamentó que hoy dentro del Partido Liberal se debe discutir reformas del Estado; sin embargo, eso no sucede. “Hoy no estamos discutiendo nada, de qué es lo que se va a instalar el 15 de agosto. No tenemos discurso”, comentó el político liberal.

Refirió que, por las falencias vistas por el Partido Liberal, la ciudadanía volvió a castigar en las elecciones generales. “El Partido Liberal es una alternativa para el ciudadano y debemos ofrecer cosas diferentes. Acá no hay que culpar por la situación del partido liberal, sino por el sistema que viene manejando”, dijo.

La próxima semana se haría la sesión del directorio, según dijo Estigarribia. “Se habla con cada uno de los miembros de todo el país. Yo creo que en esta semana vamos a tener los números y la nota firmada. Acá no es echarle a patadas a Efraín o enviarle preso. Acá se debe dar la renovación del Partido y todos somos responsables”, destacó.