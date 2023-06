Crisis en PLRA: no descartan plantear renuncia de todos los miembros del directorio liberal

La derrota de Efraín Alegre como candidato a presidente en las elecciones generales de abril pasado desató una crisis política en el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Algunos sectores exigen que el titular de dicha nucleación renuncie al cargo.

El diputado y miembro del directorio liberal Líder Amarilla comentó que se debatirá sobre una salida institucional a dicha crisis en la reunión del próximo sábado entre los miembros de su sector y Alegre.

Entre las opciones, señaló que podría solicitarse la renuncia de Alegre para que asuma un miembro del Directorio en su reemplazo, como -por ejemplo- el vicepresidente primero del partido, Hugo Fleitas.

Amarilla, no obstante, comentó que el sector llanista, del cual forma parte el gobernador electo de Central, Ricardo Estigarribia, se niega a que Fleitas tome el mando del partido.

No descartan plantear renuncia de los miembros del Directorio del PLRA

En ese sentido, comentó que otra de las opciones es la renuncia de los 57 miembros del Directorio y convocatoria a elecciones para designar a los nuevos dirigentes del Partido Liberal.

“Estigarribia me dijo que no le apoya a Fleitas, entonces, ¿quién va a quedar o venir? O definitivamente renunciamos todos los 57 miembros y que se haga una nueva elección del Directorio, eso también puede ser”, sostuvo.

Agregó que Estigarribia pretende que Alcides Riveros sea el nuevo titular del partido; sin embargo -indicó- ello no podrá darse porque el estatuto del PLRA no permite que un afiliado que no sea miembro del Directorio asuma de forma directa la presidencia.

El legislador no descartó que una salida a la crisis podría ser que Alegre termine su período, considerando que fue elegido para dicho cargo.

La próxima semana podría realizarse una sesión del Directorio liberal para tratar una eventual renuncia de Efraín Alegre, según mencionó el gobernador electo de Central a ABC TV.