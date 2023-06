Futuro ministro de Justicia: “ojalá pudieramos nosotros hacer lo que hizo Bukele”

Ángel Barchini fue designado como ministro de Justicia por el presidente electo, Santiago Peña, para el gobierno que asumirá el 15 de agosto próximo. En entrevista con el programa Mesa con Enrique Vargas Peña, dijo que van a retomar el control de los centros penitenciarios, lugares que hoy son de hacinamiento de personas que entran por un delito menor y salen como delincuentes profesionales.

“Ojalá pudiéramos nosotros hacer lo que hizo Bukele (Nayib). Creo que ha habido, con mucho respeto al presidente de El Salvador, muchas violaciones a los derechos humanos, mucho atropello a la presunción de inocencia, pero vivió una guerra contra los clanes mafiosos en su país y probablemente eso justifique el accionar”, afirmó Barchini.

Agregó que Paraguay aún no llegó a la situación que El Salvador, pero si estamos camino a eso y si no se toman las acciones “con la ley y con el camino de la ley”, no hay otra salida. Aseveró que su gestión no será represiva, al menos al comienzo. Afirmó que si no puede cumplir la ley, va a dar un paso al costado.



“Hay un control de la delincuencia en el país, pero está inflexionado por el narcotráfico, por el dinero malhabido, el lavado, la corruptela y cuando la cabeza está comprometida en el tema, el cuerpo está podrido. Tuve ya muchos cargos, no encontré ninguna persona que me pueda doblegar con plata o poder político”, aseguró.

Buscará apoyo del mundo árabe

Barchini dijo que en caso de recibir rechazo por parte de Naciones Unidas o la Unión Europea, aseguró que existe interés por parte del mundo árabe.

“Tengo el mundo árabe como plan b. Tenemos mucha gente amiga, de familias reales muy importantes que quieren ayudarle a Paraguay”, aseguró.



Por otra parte, lamentó que desde el 2014 a hoy, se cuente con una la ley orgánica que rija y le dé fuerza a la institucionalidad del Ministerio de Justicia.

Relación con Luglieto y Cartes

Con respecto a Arturo Luglietto, involucrado en supuestos esquemas de narcotráfico, dijo que el mismo fue un ciudadano italiano que vino a Paraguaya hace más de 20 años, se hizo amigo de él, le prestó US$ 35.000 y lo estafó.

“Este señor me pide un préstamo de 35.000 dólares que se los di porque tenía una relación de amistad con él, al final terminó estafándome, desapareció del Paraguay, le hice la persecución penal correspondiente, posteriormente volvió al Paraguay para seguir haciendo sus exportaciones de plantas, y terminó en que estaba coligado con una red de traficantes de drogas”, afirmó.

Por último, dijo que mucha gente piensa que Santiago Peña, presidente electo, va a ser manejado a control remoto por Horacio Cartes. Sin embargo, Cartes le recalcó a Peña en una reunión que “no tiene derecho a equivocarse”.

“Estábamos en la casa de Horacio y le dice a Santi que tiene una gran responsabilidad. “Yo como presidente del partido estoy a tu disposición para darte todo el apoyo, pero no tenés derecho a equivocarte. Yo no te voy a pedir ni un solo cargo, un solo favor y te voy a dar todo el apoyo del Partido Colorado, pero no tenemos derecho a equivocarnos. Esta es la última oportunidad que tenemos como Partido Colorado de realizar la gestión que tengamos que realizar”, relató el político colorado.