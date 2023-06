PLRA: paralelamente al llamado de Alegre, 32 miembros del directorio sesionan hoy para convocar a convención

De manera sorpresiva, el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, lanzó ayer una convocatoria a sesión extra del directorio. El gobernador electo, Ricardo Estigarribia, aclaró que eso lo hizo como respuesta a la convocatoria realizada por 32 miembros del directorio en horas de la mañana.

“El estatuto es bien claro: se convocará a una sesión extraordinaria cuando lo haga el presidente o a pedido de cinco miembros. Nosotros hemos pedido con 32 firmas y un orden del día. A renglón seguido, en horas de la tarde, él saca una convocatoria - virtual nuevamente- para el jueves, donde llama a elecciones como si fuera que él puede llamar cuando quiera. No está bien eso”, cuestionó.

Estigarribia hizo énfasis en que los miembros del directorio hoy van a llamar a una convención del Partido Liberal, con el objetivo de definir el futuro del PLRA. Además, criticó que Alegre haya hecho una convocatoria virtual, puesto que de esa manera no se desarrolla el encuentro correctamente.

“Hacés virtual y no te dan la palabra, no te dejan hablar. Nosotros vamos a hacer valer esa nota con la firma de 32 miembros. Si no está el presidente, está el vicepresidente Hugo Fleitas, quien puede conducir la sesión. Pero yo le invito a Efraín Alegre a que participe, los miembros del directorio necesitan hablar con él”, declaró para ABC Cardinal.

El PLRA “no tiene fondos” para elecciones

La fecha fijada por Alegre es el jueves 22 de junio, a partir de las 18:00. El presidente del PLRA fija dos puntos en el orden del día: primeramente, convocar a elecciones para elegir a un sucesor y, luego, crear una comisión especial para elaborar un calendario que será propuesto al directorio.

Al respecto, Estigarribia aclaró que Alegre no puede convocar a elecciones y solo el Directorio mediante una convención puede definir sacarlo de su cargo. Consideró que se está extralimitando en sus funciones y desea terminar su periodo administrativo pese a la oposición de la mayoría.

“Nosotros vamos a sesionar hoy y vamos a convocar a una convención en 30 a 40 días, eso es lo que corresponde, no llamar a unas elecciones. El PLRA no tiene hoy fondos para cubrir unas elecciones”, declaró.

Estigarribia insistió en que Hugo Fleitas, como vicepresidente, es el que debe asumir en reemplazo de Alegre. “El partido ni siquiera ha pagado a sus mesarios”, criticó sobre la administración de Efraín.