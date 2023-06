Kattya descarta pacto de gobernabilidad con el cartismo: “No voy a negociar”

El senador electo Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) supuestamente conversó con su par Kattya González (PEN) para lograr un pacto de gobernabilidad en el Congreso, considerando las negociaciones sobre la conformación de la Mesa Directiva.

La actual diputada negó que haya negociado con el cartista y agregó que no pretende hacerlo. “No (negocié) y no es solo hasta ahora, no voy a negociar luego”, subrayó.

Agregó que sus ideales políticos no coinciden con los del cartismo, por lo que no cabría una negociación con dicho sector.

“Somos republicanos, creemos en la división de poderes, creemos que en una República no puede existir copamiento institucional y una visión hegemónica. Creemos que la Mesa Directiva tiene que representar la pluralidad de fuerzas políticas y esos criterios hacen una diferencia enorme del abordaje y del concepto de democracia que maneja Honor Colorado”, sostuvo.

Kattya y Bachi Núñez, con varios cruces

Kattya González y “Bachi” Núñez, actuales diputados, son contrincantes políticos, puesto que en reiteradas ocasiones ya tuvieron una serie de cruces con subidas de tonos en el pleno de la Cámara Baja durante el corriente período legislativo, que concluye a finales de junio.

Tanto González como el cartista fueron elegidos como senadores el pasado 30 de abril, por lo que se vaticinan nuevos enfrentamientos, esta vez en el Senado.