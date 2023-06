Video: insólito cierre de sesión de Diputados con un proyecto que casi entró de “contrabando”

La segunda sesión extraordinaria de la fecha de la Cámara de Diputados quedó sin quórum esta tarde durante el controvertido tratamiento del proyecto de ley “que modifica el artículo 123 de la Ley Nº 1328/98 ‘de derecho de autor y derechos conexos’”, ya que este punto no figuraba en el orden del día aprobado por el pleno.

“Acá tengo el orden del día de la extraordinaria (...), impreso y firmado que a mi por los menos me entregaron. En este orden del día no está la modificación el punto de derecho del autor y la modificación. Acá no está, así que se metió por lo bajo, de manera rastrera y vergonzosa”, reclamó el diputado Sebastián Villarejo (PPQ), que comunicó el retiro de su bancada ante el “atropello”.

Villarejo reprochó duramente al vicepresidente primero Ángel Paniagua (ANR, FR), que en ese momento dirigía la sesión, por permitir el tratamiento irregular de la iniciativa.

“De esta manera en la última sesión meter algo que no está acá, es vergonzoso, y que usted se haya prestado en la última sesión a hacer eso, porque usted es el que ha defendido este proyecto muchas veces es una vergüenza presidente (interno Ángel Paniagua). Así termina su gestión”, afirmó Villarejo.

Paniagua se limitó a decir “que está muy equivocado distinguido Villarejo en querer acusarle a nadie”.

Titular de Diputados repudia tratamiento de ley Spotify

El presidente de la Cámara Baja, Carlos María López (PLRA) también repudió la violación del reglamento, ratificando que el punto originalmente no estaba en el orden del día aprobado.

“Realmente este tema tenía que pedirse una extraordinaria para tratar. Yo no voy a avalar tampoco, no firmé para que este punto esté en el orden del día, así que me retiro”, dijo López.

Posteriormente se reviso el quorum y se constató que ya no había el mínimo requerido, por lo que se levantó la sesión.

Paniagua cerró su gestión diciendo: “Felicidades a los que están al lado del ‘imperio’”, haciendo aparentemente alusión a que Spotify es una empresa norteamericana.

Controvertida Ley “anti-Spotify”

El proyecto de ley que plantea el cobro extra a plataforma de transmisión de contenido (streaming) tales como Spotify, Youtube, Netflix, Deezer, entre otros para el pago a artistas por “derecho de puesta a disposición”, algo que según Spotify podría motivar su retiro del país al no ser rentable seguir operando en esas condiciones.