Candidatos de Villa Elisa, Capiatá y San Pedro presentaron declaraciones

Las Declaraciones de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC) presentadas por los intendentables oscilan entre G. 115.000.000 y G. 1.000.000, aunque también algunos candidatos declararon que no destinarán un guaraní en proselitismo.

En ese contexto, los intendentables de Villa Elisa; Diana Recalde (ANR) declaró que posee G. 35.000.000 de sus ahorros y usará su camioneta para su traslados proselitistas; Carlos Cardozo (ANR) dijo que no gastará en proselitismo, pero recibirá una donación de G. 1.000.000 en combustible, Sergio Estigarribia (PLRA), declaró G. 115.000.000, de los cuales G. 10 millones serán de sus ahorros y G. 105 millones provendrán de donaciones, tendrá dos vehículos para proselitismo.

Ever Delvalle (PLRA) declaró G. 25.000.000 de su salario y no reportó movilidad para hacer campaña.

En tanto que, los candidatos a intendentes de Capiatá; Laura Gamarra (ANR) declaró G. 35.000.000 de sus ahorros y usará su vehículo para su traslado durante la campaña; Crhistian Ortiz (PLRA) cuenta con G. 20.000.000 de sus ahorros y no reportó movilidad; Felipe Céspedes (PLRA) dijo que posee G. 20.000.000 de su honorarios para hacer proselitismo.

Por otro lado, los intendentables de San Pedro de Ycuamandyyú; Silvio Irala (ANR) dijo que no gastará en campaña proselitista; José Mendoza (ANR) declaró G. 50.000.000 de sus remuneraciones recibidas y cinco vehículos, Carlos Quiñónez declaró G. 35.000.000 de sus ahorros y un vehículo; Judith María Vera (PEN) dijo que dispone de G. 1.000.000 de sus ahorros y no declaró movilidad; y por último Carlos Riera (PPI) dijo que no gastará dinero en proselitismo.

Estas presentaciones ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral se realizan para cumplir con lo que exige la ley Nº 6501 de Financiamiento Políticos.

Coordinan seguridad

Para coordinar las tareas de seguridad con miras a las elecciones internas partidarias técnicos de las direcciones de Recursos Electorales y Logística Electoral, mantuvieron una reunión con autoridades de la Policía Nacional ayer.

Los comicios serán en 13 distritos donde sus intendentes renunciaron para buscar otro cargo electivo.