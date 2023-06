Kattya arremete contra opositores “vendidos” en su primer discurso como senadora

Este viernes en su primera intervención como senadora Nacional, Kattya González lanzó un duro mensaje contra los legisladores del Partido Colorado y contra los opositores quienes apoyan al cartista Silvio “Beto” Ovelar para presidir la Cámara de Senadores.

“Ustedes han trabajado sobre una línea de copamiento institucional, dando la presidencia a un colorado, la vicepresidencia primera a otro colorado y la vicepresidencia segunda a un liberal vendido”, expresó González.

“Teníamos que haber decidido esa proporcionalidad, encontrando entre los 22 opositores algún mecanismo de manera tal a poder llenar esos espacios”, señaló dirigiéndose a los opositores.

Opositores “vendidos” permiten copamiento colorado

La senadora insistió que es un error de quienes depositan su voto para el cartismo creer que esta situación beneficiará al pueblo.

“Se equivocan además porque van a permitir con su voto el copamiento del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, porque son dos lugares y dos para colorados”, aseguró.

“Y el Consejo de la Magistratura irá un liberal vendido electo. Ese Consejo de la Magistratura también debería ser parte de un acuerdo político entre las diferentes fuerzas de la oposición”, sostuvo.

La democracia está en crisis, dice Kattya

En otro momento, González afirmó que al permitir este copamiento colorado la democracia paraguaya está en crisis.

“Permiten un copamiento institucional por parte del Partido Colorado. Y lo permiten ustedes, colegas. Y el corazón me late en estos momentos muy fuertes, porque tengo vergüenza. Porque el que gana en una elección no gana todo. Y el que pierde no debería perder todo, salvo que haya gente vendida”, lamentó.

“El que pierde no debería tener todo y debería estar en igualdad de condiciones para poder negociar los espacios de poder, para poder ejercer ese contrapeso, ese control recíproco, ese dinamismo que nos da o que construye una república y que construye una democracia. La democracia está en crisis, colegas”, puntualizó.

“No nos quejemos del descrédito en que ha caído la política, porque no tenemos derecho a hacerlo. Los políticos y la democracia y la República están en una profunda crisis debido a las malas decisiones que tomamos. Y creemos que cuando ganamos las elecciones banca nos pertenece”, denunció.

Kattya González dice que será “la voz opositora”

Finalmente, la senadora destacó que utilizará su banca para “levantar la voz” en favor del pueblo y no permitirá que el “Estado sea un botín de guerra”.

“Desde esta banca vamos a levantar nuestra voz hasta que nuestra garganta se quede seca, porque este pueblo no aguanta más de tanta podredumbre, de utilizar el Estado paraguayo como un botín de guerra, de creer que las instituciones republicanas les pertenecen”, manifestó.

“Y se puede engañar al pueblo muchas veces, pero no se le puede engañar todo el tiempo y siempre. Y nosotros desde esta representación vamos a seguir marcando una hoja de ruta”, expresó González.

“Acá no se van a solucionar los problemas a la gente, van a solucionar y solucionarán sus problemas de su bolsillo. No vamos a estar mejor, ustedes van a estar mejor”, sentenció.