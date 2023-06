Kattya González: “No venimos a ser funcionales al poder”

Kattya González, electa senadora de la Nación por el Partido Encuentro Nacional, calificó a la decisión de los opositores respecto a la conformación de la mesa directiva, como impertinente y aseguró que no será “funcional al poder”.

La parlamentaria manifestó que el partido de poder está dando señales realmente preocupantes en las designaciones ministeriales, donde utiliza la puerta giratorio como si fuera que no existe ley, “donde acaba de nombrar a un ministro del Medio Ambiente (Rolando de Barros) que también usa puertas giratorias”.

Agregó que se trata de tres designaciones que a su criterio “sin empacho ni rubor, está utilizando un mecanismo perverso y empresarial”.

“Periodo de resistencia”, dice la senadora Kattya González

Kattya González asegura que este periodo será de resistencia y de lucha. “Si quieren silencio tendrán que echarnos a nosotros”, insistió.

Finalmente, manifestó que el Paraguay no es el Partido Colorado y que el que gana en una elección, no gana todo, pero tampoco pierde todo.

“Si medimos las implicancias que hoy existen en un país que no confía en la clase política y no tomamos las decisiones como tienen que ser, no nos quejemos del descréditos de los políticos, o de que exista un levantamiento social”, analizó.