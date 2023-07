Pereira y Rubín dicen no al debate con insultos en nuevo periodo de Diputados

En los últimos tiempos varios diputados, entre oficialistas y opositores llegaban a los gritos y mostrarse el dedo del medio. Dos nuevos legisladores como Carlos Pereira y Rubén Rubín dijeron en ABC TV que durante sus gestiones no se pasarán atacándose verbalmente, sino que plantean un debate sano y positivo, que construya en el periodo 2023-2028.

Sobre la crisis liberal, Pereira se reafirmó en que lo ideal es que haya un contrapeso al poder del cartismo, pero no para ser un palo en la rueda del presidente electo Santiago Peña. “No vengo a insultar a los colegas”, sostuvo.

Lamentó que el PLRA deje de representar a la gente y no busque soluciones. Admitió que sus correligionarios trabajan en las internas y no lo hacen en las generales. Además, la ciudadanía ven a los liberales que se “venden a más bajo precio” y que urge una renovación en el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), antes que los grupos antagónicos hagan más daño internamente.

“La gente nos ve de diferentes colores pero con la misma conducta”, enfatizó.

Lea más: Legisladores de Encuentro Nacional no asistirán a informe de gestión por “desplante” de Mario Abdo Benítez

“Prefiero construir que tirotear verbalmente”, afirma Rubín

A su turno el diputado Rubín, dijo que está muy tranquilo pese a las críticas que recibió por votar al colorado cartista Raúl Latorre para ser presidente de Diputados.

“Estamos podridos de azules y rojos, la gente está cansada de la clase política. Nunca hablan de problemas reales, hablan pavadas de problemas internos, entre ellos. Quiero debatir sin insultos y construir una agenda parlamentaria”, señaló.

Argumentó que cuando se vean sus votaciones, podrán juzgarlo porque escuchó los reclamos en campaña.

“Una mesa directiva no me hace ni oficialista ni opositor, con mis votos verán mis posiciones sobre temas candentes sobre la ley del tabaco o las pérdidas de investidura”, refirió. Cree que a la oposición le falta altura.

Los diputados en contra de imposiciones de oenegés

En cuanto a la educación y los proyectos que vienen del exterior, Rubín mencionó que la gobernanza no debe estar en manos de oenegés. “Nosotros podemos liderar sin tener influencia de afuera. Son avasalladores, agresivos, y a mi no me asustan”, aseguró.

Pereira, criticó que proyectos “enlatados” no resultaron en escuelas pobres donde se quiere aplicar doble escolaridad y no tienen garantía de alimentación. Instó a sus colegas a buscar darle más presupuesto al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para no depender de organizaciones que quieren financiar nuestra educación.

“Esto es grave, porque nos hacen poner en las estadísticas que niños que no saben leer en el quinto grado, sí leen, porque los buenos datos benefician con el dinero de estos grupos”, concluyó.

Lea más: Así quedó conformada la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores