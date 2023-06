Rubén Rubin justifica su apoyo al cartismo

“El que siguió mi campaña va a entender, sabe que estoy siguiendo una coherencia, no es que tuve un cambio radical. Yo no soy diputado opositor ni oficialista, soy un diputado nacional y mi agenda es mi país. Yo dije que iba a trabajar con el presidente que gane”, dijo Rubén Rubin.

Agregó que la función de los diputados no es ser contralores y que no puede comenzar condenando a Santiago Peña porque todavía ni siquiera está en el poder, mostrando así su total desconocimiento de lo que en realidad es contar con una banca en el Congreso Nacional, cuya función es representar al pueblo que lo votó y controlar que se tenga una gestión pública transparente.

Rubén Rubin dijo que su intención es construir mayoría y pide que se le dé el voto de confianza, pues tiene una agenda legislativa bien definida y no es funcional al cartismo. Dijo que va a luchar por el transporte publico, seguridad y el gasto público.

“No es ni uno ni otro (opositor u oficialista), depende de cada caso, no es que yo al comenzar ya puedo condenar al presidente de la República, porque todavía no juró. Yo no soy ni juez ni fiscal, mi cargo tiene limitaciones. Entiendo que la Cámara debe designar a un representante en el Consejo de la Magistratura y en el Jurado de Enjuiciamiento, pero no lo decido yo. Yo voy a trabajar con mi agenda: transporte público, seguridad y gasto público. Estoy súper conforme y mi electorado me apoya”, dijo Rubin.

Así, demostró su total ignorancia con respecto a la función que debe ejercer un diputado electo por partidos de la oposición, como lo es en teoría el Partido Hagamos.

“Lo voy a hacer como yo crea que va a ser mejor. No es un cheque en blanco a Santiago Peña, hay que mirar después la dirección de mi voto en algunos temas puntuales como el impuesto al tabaco, en algunos pedidos de desafuero. Denme tiempo y después van a saber mi postura”, culminó Rubin.