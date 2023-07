Essap pretende pagar por kilo de asfaltado 10 veces más del promedio

El llamado a licitación de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), presidido por Enrique Ayala, para la adquisición de mezcla asfáltica para reparar pavimentos asfálticos y de concreto y de aplicación en frío está identificado con el ID 431.135. Según la convocatoria, se prevé la compra de 200.000 kilos a un precio referencial de G. 27.366. Es decir, el contrato plurianual sería por un monto global de G. 5.473 millones.

Lo llamativo es que ese precio referencial establecido por la aguatera estatal supera ampliamente a la última compra del año 2021 y sobrepasa por 10 veces al promedio del valor pagado en la última década por la Essap por mezcla asfáltica, según los documentos publicados en el portal web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Promedio de G. 2.742/kg.

Los antecedentes evidencian que el 4 de mayo de 2013 la Essap compró mezcla asfáltica para aplicación en frío por G. 1.874 millones. Entonces, la adquisición era en bolsas de 25 kilos a G. 80.000 cada una, es decir, el valor por kilogramo era de G. 3.200.

El 28 de mayo de 2014, la aguatera estatal compra otra vez mezcla asfáltica para aplicación en frío por G. 1.539 millones. Para ese llamado, nuevamente se opta por la presentación en bolsas de 25 kilos, cuyo precio no varió de G. 80.000, o sea G. 3.200 por kilo.

La empresa con participación societaria mayoritaria del Estado vuelve a comprar asfaltado por G. 3.116 millones el 9 de diciembre de 2015. Para entonces, cada bolsa de 25 kilogramos bajó a G. 77.900, resultado un valor de G. 3.116 por kilo.

El 10 de enero de 2018, la aguatera estatal cambia la modalidad de compra de la mezcla asfáltica en bolsas de 25 kilos por empaques en toneladas. El contrato entonces era por G. 1.775 millones, a G. 2.200.000 la tn. O sea cada kilogramo costaba G. 2.200, según los documentos.

La última compra de la Essap de mezcla asfáltica para su aplicación en frío corresponde al 21 de agosto de 2021. El acuerdo que se cumplió el 31 de diciembre del año pasado fue por G. 1.996 millones y se estableció nuevamente la compra de bolsas de 25 kilos del producto.

El valor de cada empaque para entonces registró una baja interesante llegando a solo G. 49.900, es decir, el kilogramo era de G. 1.996.

A partir de las cinco adjudicaciones realizadas por la aguatera a diferentes precios, curiosamente, se obtiene que el precio promedio que se pagó entre los años 2013 y 2022 por cada kilo apenas alcanza G. 2.742.

Este precio es 10 veces menos de los G. 27.366/kilo establecido actualmente. Según la documentación adjuntada para esta última convocatoria, la aguatera estimó el precio para la compra de mezcla asfáltica a partir de tres cotizaciones.

Aparecen Ferremaq SRL, con G. 31.000 por kilo; Arq. Ana Luci Porro, con G. 21.900/kilo y AESA, con G. 29.200/kilogramo.

Los registros detallan que el llamado a licitación se publicó en la página de la DNCP el 30 de mayo último, mientras que la recepción y apertura de ofertas será este jueves 6 de julio.

Innovación tecnológica

El gerente comercial de la Essap, Juan Pablo Morínigo, al consultársele sobre la gran variación de precios para la compra de mezcla asfáltica para la aplicación, aseguró que se trata de un producto completamente distinto a lo que se venía adquiriendo. Dijo que en el mercado no existe algo idéntico.

Morínigo dijo que el producto que ahora solicitan es un asfalto formulado y activa su fuerza catalizadora cuando se le adhiere agua. “No es igual que otros productos (...) vos pones la mezcla, le adherís el agua y ahí se cataliza” (sic).

El funcionario aseguró que con la mezcla asfáltica a ser comprada se podrá trabajar en condiciones adversas del tiempo. “Nosotros hemos probado el producto en gran cantidad para conocer la adhesión, por eso para nosotros también es una innovación tecnológica”, declaró.

Morínigo añadió que desde hace dos años están analizando el producto, que no se fabrica a nivel nacional. Sin embargo, ahora recién realizarán la compra para su uso general.

Anticipo del 10%

La convocatoria de la Essap para la adquisición de la mezcla asfáltica para aplicación en frío tiene previsto realizar un anticipo del 10% sobre el monto total adjudicado. El gerente comercial de la Essap, Juan Pablo Morínigo, afirmó que, considerando que el producto, según él, no se fabrica en nuestro país, por lo que “cualquier empresa que sea proveedora de mezcla asfáltica en diferentes tipos sea en frío o caliente podrá participar de la licitación”. Aseguró que el llamado no tiene limitantes y que “es más abierto para todos aquellos que están el rubro”. Por último, indicó que otra diferencia de esta compra es que el producto deberá ser proveído en baldes y no más en bolsas.