El diputado que no tuvo complejos de la oficina 108

La oficina 108 en Cámara Alta no sólo fue rechazada por el senador Dionisio Amarilla, si no que, el número 8 fue “cercenado” de la puerta, sin embargo, en Cámara de Diputados los número en la entrada de las oficinas siguen en su lugar.

En el periodo anterior la oficina número 108 la ocupaba Kattya González, exdiputada y actual senadora de la nación, quien entregó las llaves al diputado Raúl Benítez, de su mismo partido, Encuentro Nacional.

“El número de mi oficina no me genera nada de complejos, hay cosas importantes de qué preocuparse en ambas Cámaras. No entiendo el estrés de Dionisio”, manifestó el joven parlamentario.

Lea más: ¿Por qué se llama 108 a los homosexuales en Paraguay?

Benítez agregó que Dionisio Amarilla debería haber manejado la misma indignación que con el número 108, el pasado viernes cuando se conformó la mesa directiva en el Congreso.

Recordó además que Amarilla ya estuvo involucrado en varios casos de corrupción, incluso durante “UNA note calles”, donde el ahora diputado iniciaba su militancia estudiantil y política.

La historia del rechazo al número 108 en Paraguay

En épocas del dictador Alfredo Stroessner se llevó a cabo una “cacería” de personas consideradas homosexuales o “sospechosas” de serlo.

Tras el crimen de Bernardo Aranda, quien fue asesinado el 1 de setiembre de 1959 de una manera sumamente violenta, fueron aprehendidas 108 personas.

Lea más: ¿Dionisio Amarilla rechaza el “108″ en su oficina?

Desde ese entonces, el estigma del mencionado número y la frase “108 y un quemado” asociada a lo negativo o lo “amoral”.