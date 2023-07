“Yo creo que todos usamos filtros; a mí me encanta”, dice Yamy Nal

En redes sociales circulan varios memes y hay internautas que extienden cuestionamientos hacia la senadora del Partido Cruzada Nacional Norma Aquino -Yamy Nal- por la fotografía que utilizó en su campaña política y otras que se alojan en sus cuentas de redes sociales. En ellas luce con el rostro terso, los labios pulposos y los ojos grandes y verdes, como producto del uso y abuso de “filtros” -edición- en las imágenes.

Al respecto, Yamy Nal brindó unas breves declaraciones a la prensa. Para ella, la indignación ciudadana debería dirigirse hacia las personas metidas en la política y a la vez en el narcotráfico. “Hay personas que salieron ahora del poder con 1.600 millones (de dólares) que robaron al pueblo”, haciendo referencia a los préstamos que se dieron en la época de pandemia de COVID-19.

Sobre la utilización de filtros en las fotografías que usó para su campaña electoral, Aquino sostuvo que hay una “indignación selectiva que te sataniza por el tema de los filtros”. Preguntó para qué existe la posibilidad de editar las fotografías si no es para su uso.

“Yo te voy a dar un filtro en el que vas a salir hermosa (dijo a una periodista). Yo creo que todos usamos filtros; a mí me encanta y hasta ahora uso. Soy tiktokera y mis votos se dieron por TikTok y las redes”, aseguró la legisladora.

Filtro o ediciones en fotografías de campaña: ¿Un delito?

Entre los cuestionamientos, también algunos usuarios de redes sociales se preguntaban si esto podría tratarse de algún tipo de delito y al respecto, el juez electoral Modesto Núñez brinda una respuesta.

Según considera el magistrado, en la ley electoral no hay ninguna infracción ya que no se hace referencia o no se establece alguna sanción para los candidatos que utilicen una fotografía que no sea “actual” o que no les pertenezca.

El juez enfatizó que la carga de la fotografía en sí corresponde a las organizaciones políticas a través de un sistema informático y explicó que es el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) la institución que habilita esto a través de una contraseña.

“La fotografía de los candidatos es una herramienta de identificación para el elector, además de los colores, números de lista, número de orden, nombre, apodo, etc. Por eso es importante que la fotografía sea del candidato o que sea actual”, opinó Núñez, sin hacer mención a algún caso en específico.

