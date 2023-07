América Latina debe enfrentar sus problemas con una agenda propia, concluyen

Vinicio Cerezo, expresidente de Guatemala, resaltó que la democracia se basa en la decisión de la gente, y la decisión de la gente se logra estando bien informado. “La prensa puede informar a cualquier hora. Debemos decir a la gente todo lo que está pasando”, expresó el exmandatario en ABC TV.

Destacó que en su periodo de gobierno en Guatemala se logró abrir las puertas de Gobierno para que las personas puedan participar. “Yo creo que la apertura de la información y la capacidad de emitir opinión sobre lo que hacen los gobernantes son los más importantes argumentos para defender la democracia”, subrayó Cerezo.

Agregó que el ambiente de apertura, que es la información, nos permite que se fortalezca el proceso democrático, además que las personas puedan elegir a los mandatarios correctamente. “La gente no ha hecho nada para cambiar el sistema democrático y restablecer las dictaduras, es lo contrario”, sostuvo.

Sobre la idea de la implementación de proyectos condicionados desde la Unión Europea, señaló que no debe haber ninguna posición con características de absoluta condición. “Debemos ver de acuerdo a los intereses, aceptar las buenas propuestas y rechazar las malas”, sentenció el exmandatario guatemalteco.

América Latina debe trabajar de acuerdo a sus intereses

Dijo que los países deben actuar en bloque de acuerdo a los intereses regionales. En la medida que los países latinoamericanos logran más acuerdos y actúen de acuerdo a la inspiración, van a salir adelante, según manifestó. “En esa medida, Centroamérica se convirtió como la cuarta economía más grande del mundo”, resaltó.

Agregó que los países en desarrollo deben tener capacidad para negociar con los países industrializados. “Se tiene que cambiar las perspectivas. Hay maneras de buscar acuerdos y tomar decisiones”, mencionó

“Debemos empezar a romper estos márgenes. Ya no hay limitación para generar el propio proyecto de crecimiento económico para poder enfrentar los problemas que América Latina no ha podido resolver, no porque no pueda, sino porque no tenía las agallas”, finalizó.

Fake news confunde a la gente

Por su parte, Olinda Salguero, vicepresidenta y directora Ejecutiva de la Misión Presidencial Latinoamericana, comentó que el acceso a la tecnología está afectando a las democracias. Habló sobre las fake news que confunden cada vez más a la gente. “Ya no puedes estar confiado de nada. Hay gente que está ocupada todo el día que no se da cuenta de estas mañas. Está afectando los procesos electorales de manera directa”, alegó.

Destacó que la masiva información accedida mediante las redes sociales no tiene punto de comparación. Aseveró además que la línea entre la política y el entretenimiento es muy difusa.

Sobre las propuestas de gobierno y la aceptación del pueblo, Salguero señaló que las ideas importan. “Necesitamos oxigenar el diálogo”, mencionó.

Destacó además que, si América Latina trabaja más en bloque, puede ayudar a tener ideas comunes. “Como región, podemos ganar puntos, pero hay que ponerse de acuerdo cuáles son las prioridades”, manifestó Salguero.

“Tenemos que participar, involucrarnos y pensar en las oportunidades que tenemos como región, con una agenda propia y que no sean impuestas”, finalizó.