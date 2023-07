Fuerza Republicana no admitirá “aberraciones”, dicen

Olmedo fue consultado sobre algunos de los temores que despierta el copamiento colorado en los órganos extrapoder y la mayoría que tienen la ANR en Diputados donde se inician eventualmente los juicios políticos.

Se menciona que esta mayoría colorada podría buscar por ejemplo cambiar al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, si es que no se somete al próximo gobierno.

“Eso para mí sería una aberración, un retroceso enorme dentro de la institucionalidad del país. En un país donde se respeta el estado de derecho, existen los procedimientos de cambio que son los juicios políticos, y nosotros no nos vamos a prestar”, afirmó Olmedo ante este posible escenario.

Dijo poder garantizar, no solo a nombre propio, sino de la bancada de 17 diputados de Fuerza Republicana que no acompañarían planteamientos que no estén bien fundados.

“Si algo le puedo garantizar a la ciudadanía es que Édgar Olmedo, siendo parte del Consejo de la Magistratura, no se prestará absolutamente a ningún hecho de esa naturaleza, ni como parlamentario, salvo que exista causal que demuestre con certeza de que hay un mal desempeño”, sostuvo, remarcando que el acuerdo con Honor Colorado es estrictamente por mesa directiva y órganos extrapoder.

“No voy a estar sometido a ninguna línea de imposición. El criterio del legislador habla que no puede existir ningún factor que pueda incidir en su determinación para votar y exponer su parecer”, acotó.