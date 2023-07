Comisiones e intervenciones pondrán a prueba a “aplanadora” en Diputados

En reunión de mesa directiva fijada para las 10:00 de hoy, tendrían que conformarse las 31 comisiones permanentes que existen en Cámara de Diputados, ya que se había acordado en la sesión del miércoles pasado que cada bancada acercaría la propuesta de miembros.

Ya se había adelantado la semana pasada, que como parte de las negociaciones por la mesa directiva y cupos en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Consejo de la Magistratura, Honor Colorado (HC) y Fuerza Republicana (FR) se distribuirían las presidencias de las dos principales comisiones.

Es así que según este acuerdo la diputada Cristina Villalba (ANR, HC), volverá a estar al frente de la Comisión de Presupuesto, mientras que el diputado Roberto González (ANR, FR) presidirá la comisión de Asuntos Constitucionales.

La comisión de Presupuesto es fundamental para dar trámite a los pedidos de ampliaciones o reprogramaciones presupuestarias que empezarán a aumentar a medida se acerque el final de año, así como eventualmente los préstamos para el gobierno. Constitucionales es clave ante eventuales pedidos de juicio político y desafueros.

Según se mencionó extraoficialmente, la bancada de ocho liberales que formaron parte del acuerdo para que Marcelo Salinas (PLRA) sea vicepresidente 2º obtendría la presidencia de entre 7 a 9 comisiones. También falta definir la representación de miembros de la Cámara Baja ante el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) y Parlamento del Mercosur (Parlasur).

La nueva mayoría que ubicó en la presidencia de la Cámara Baja a Raúl Latorre (ANR, HC) está constituida por 58 diputados, tanto colorados como “opositores”.

Finalmente, la bancada de Honor Colorado quedó integrada por 31 diputados tras sumar a 7 “fugados” del oficialismo saliente. FR quedó con 17 miembros y es la “segunda fuerza”, luego de que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) se dividiera en tres bloques.

En cuanto a la multibancada y los “independientes”, la composición sigue siendo muy volátil. Aún no se sabe si Rubén Rubín (Hagamos) se integrará o no al bloque tras votar por Latorre, mientras que si bien no se duda de la postura opositora de Miguel Martínez (Cruzada), tuvo algunas diferencias con los miembros de la multibancada.

Primera prueba de fuego con dos intendentes colorados

Tanto el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC), como la “aplanadora” colorada que impera en Cámara Baja estarán a prueba para ver cómo actúan ante correligionarios sospechados de “corrupción” y cuyas administraciones municipales piden sean intervenidas. Son los casos de Hilario Adorno (ANR, HC) en Puerto Casado y Tomás Olmedo (ANR, FR) en Ñemby.

Lea más: Concejales ratifican denuncias de corrupción contra intendente de Puerto Casado

Ambos casos deberían de ser incluidos de mero trámite para la sesión de este miércoles, ya que simplemente se deberán conformar las comisiones especiales para analizar ambos pedidos, salvo que haya intención de cajonearlos.

El caso del intendente de Puerto Casado, Hilario Adorno (imputado), ya fue ingresado en el periodo anterior y se estaba esperando que asuman los nuevos legisladores por una cuestión de plazo.

En esta caso, existe la particularidad de que podría intervenir el propio hermano del intendente cuestionado, el diputado Domingo “Mino” Adorno (ANR, HC), que asumió en este periodo.

Hilario Adorno está imputado por la Fiscalía por presunta lesión de confianza luego de, entre otras cosas, comprar una camioneta que puso a su nombre con fondo de la municipalidad, según determinó el Ministerio Público.

Por otra parte, el pasado 30 de junio tuvo entrada el pedido de intervención a la gestión de Olmedo en Ñemby, donde la junta sostiene que realizó supuestos llamados a licitación “puenteando” a Contrataciones Públicas, así como habían entregado millones a comisiones vecinales de manera sospechosa.