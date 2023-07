Falta de unidad en Cruzada: Yolanda Paredes admite que les cuesta congeniar

Yolanda Paredes resaltó además que Cruzada Nacional debe cumplir las promesas que hicieron en campaña independientemente de las cuestiones personales que tengan entre ellos.

Refirió como una de las promesas prioritarias la atención al campesinado paraguayo. “Tenemos que ayudar a generar fuentes de trabajo. Sabemos que no somos Poder Ejecutivo, pero hay un desempleo impresionante en la calle. La economía nacional tiene que mejorar de alguna manera. Prometimos salud para todos, educación. Son puntos clave en que tenemos que centrarnos, centralizarnos y dejarnos del show mediático”, aseveró la senadora Yolanda Paredes.

La parlamentaria reconoció que Cruzada Nacional tiene muchos defectos, pues “es un partido novel”. “Cometimos errores, pero estamos dispuestos a enmendarlos y sobre todo perfeccionar cómo estamos”, manifestó.

Se le preguntó también si con el arresto domiciliario que obtuvo Paraguayo Cubas se podrá mejorar el ambiente ante la fragmentación que existe dentro de Cruzada Nacional. Ante esto, respondió que así será. “El liderazgo de Payo es indiscutible en Cruzada Nacional y la gente le hace caso; porque si no, cada uno ‘iñakãre’, no va a funcionar”, aseguró.

“Independientes” irán a Tribunal de Conducta

Añadió que es importante fortalecer sus bancadas tanto en Senadores como en Diputados.

Al ser consultada sobre si el partido analizará las posturas de los integrantes que se declaren independientes o que apoyen a los colorados, respondió que ellos tienen un Tribunal de Conducta por estatuto. Por tanto, aseguró, serán remitidos los antecedentes tanto de Zenaida Delgado como de Jatar Fernández Safuán en Diputados.

“Después eso puede ser revisto solamente con la convención que próximamente también Paraguayo Cubas va a convocar”, refirió.

Reconoció que tienen puntos muy importantes que deben definir a nivel institucional. “Hoy tenemos reunión de Consejo Ejecutivo del partido, que va a volver a presidir Paraguayo Cubas en forma total, y vamos a tocar el tema de todos los compañeros”, informó.

Se hablará de “Mbururú” en Consejo Ejecutivo

También se le preguntó sobre la posición que tiene con respecto a Rafael Esquivel, alias Mbururú. Sobre el punto comentó que Paraguayo Cubas se mantiene en su postura original. “Hoy se va a tocar el tema en Consejo Ejecutivo del Partido con relación al compañero Rafael Esquivel. El Senado no debe seguir funcionando con 44 senadores, realmente hay que completar los 45; ya no se puede esto prolongar, no puede haber una banca vacía”, dijo.

