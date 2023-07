Óscar Orué no cree que la SET esté en esquema de pagos de Pavão

El viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, afirmó ayer que no considera que los supuestos pagos del narco Jarvis Chimenes Pavão se realizaron a funcionarios de la institución. Según datos, el capo pagaba sumas de entre US$ 20.000 y US$ 50.000 a varias instituciones. El caso motivó la puesta en marcha del Operativo Pavo Real.