Video: senadora decidió no vender su casa al enterarse que el comprador era Erico Galeano

En la sesión extraordinaria de hoy de la Cámara de Senadores, la legisladora del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Celeste Amarilla, reveló la situación incómoda que atravesó en cuanto a una propiedad que está a su nombre, la cual quiere vender.

En contacto con ABC AM 730, la senadora agregó detalles de cuándo ocurrió el hecho y la manera en que se desarrolló.

“El año pasado entre los meses de octubre y noviembre puse en venta en la ciudad de San Bernardino una casa. Aparecieron muchos agentes inmobiliarios”, explicó.

Sostuvo que apareció un intermediario, y me entero que en realidad el que quería comprar es el senador, Erico Galeano (ANR-cartista), al que actualmente buscan desaforar, por estar imputado en el caso de A Ultranza Py.

Señaló que se presentó con personas ligadas a inmobiliarias, consultando por la casa. Al enterarse que Galeano estaba detrás dijo: “No le voy a vender a este, díganle que no voy a aceptar”, enfatizó.

Además le pareció muy raro que quiera pagar US$ 850.000 en efectivo, y adquirir a nombre de otra persona.

Resaltó que contó el caso porque no le parecía una situación normal. “Si paga billete por billete, cómo voy a depositar esa cantidad en un banco porque me piden facturas”, refirió. También porque no quiere salir en los diarios periodísticos si se produce algún allanamiento.

Monto de venta no es superior a lo que ella pedía por la casa

En otro momento de la entrevista, Amarilla aseguró que no llegó a hablar con Erico, y que el monto que ofreció por la vivienda no es superior a lo que ella solicitaba.

“Debe haber un comprador que me genere confianza”, indicó.

Ante el pedido de desafuero, ellos (colegas) dijeron que sí va a correr, pero ella no votó por no ser miembro de la Comisión, alegó.

