Comisión del Senado define hoy si mañana destituyen a Mbururu

Todo apunta a que el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, presidida por Lilian Samaniego (ANR, Ind.), recomendará al pleno de la Cámara Alta, que se reúne mañana en sesión ordinaria, destituir a Rafael Esquivel -Mbururu- y convocar al siguiente en la lista de candidatos de Cruzada Nacional, Javier Odilón Vera Medina, alias Chaqueñito.

Según versiones, Vera incluso fue convocado en secreto el jueves pasado por los senadores cartistas para jurar, pero no hubo consenso entre colorados de otras bancadas y se acordó aguardar el dictamen de Asuntos Constitucionales.

Vera había dicho a 1080 AM que seguirá en Cruzada Nacional “si lo tratan bien” y recordó que proviene de familia colorada.

Sobre si trabajará con su bancada, dijo que verá cuando le convoquen y, una vez en el Senado, tomará una decisión respecto a si se mantiene o no en su partido, dependiendo de cómo le traten o ayuden sus colegas, argumentando que “uno en el trabajo tiene que estar también tranquilo y no presionado. A mí no me gustan esas cosas”, señaló.