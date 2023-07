Alcaraz asiente que Seprelad sea una institución técnica y no un garrote político

Liliana Alcaraz, futura titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), señaló a ABC TV que apróximadamente desde el 01 de agosto ella estará disponible, tiempo que presentará su renuncia como fiscal. “La decisión está tomada. Yo le debo todo al Ministerio Público”, señaló.

Dice que aceptó la propuesta que le hizo el presidente electo Santiago Peña porque es un área donde ella se siente capacitada. Alcaraz asintió que la Seprelad se trata de una institución técnica, es por eso que Peña miró su perfil para estar al mando y para que no sea utilizado como un garrote político.

“Me preparé durante 17 años. Tengo formación especializada de la materia en lo que tiene que ver en la persecución penal en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Estoy preparada para asumir una organización.”, asintió.

Conoció a Santiago Peña el lunes, dice

La fiscal negó haberle conocido antes a Santiago Peña y recién lo hizo cuando le visitó a su residencia para escuchar su propuesta. “Yo conocí a Santiago Peña el lunes. Recibí un mensaje el fin de semana y me citaron una reunión con el presidente electo y me recibió en su residencia donde me ofreció asumir ese rol. Estuvimos el futuro Ministro de Hacienda, Carlos Fernández Valdovinos, solamente nosotros tres”, mencionó.

Dentro de la conversación que tuvieron, Alcaraz resaltó que debatieron sobre el trabajo en la evaluación de Gafilat como país. “Yo fui parte del equipo del Ministerio Público hasta la aprobación del examen”, detalló.

Asintió que como titular de la Seprelad tendrá como misión trabajar en que ese examen sea superado no solamente ahora, sino siempre. Alega que ese resultado es importante para el país porque asegura el desarrollo económico para Paraguay mediante inversiones. “Santiago Peña entiende muy bien esa situación porque en un momento conformó parte de lo que fue la evaluación de Paraguay un tiempo atrás”, dijo.

Recordó que en Paraguay tenemos un paquete de leyes que entraron en vigencia en el 2019, justamente para preparar al Paraguay para el examen de Gafilat. Eso fue adecuado y posibilitó la aceptación en el examen. De igual manera asume que hay que mejorar aspectos.

“Tenemos que lograr que todas las instituciones cumplan con su función. Lo que falta mejorar en el país es el trabajo en equipo, entonces Seprelad como coordinador vamos a abocarnos para ese efecto”, refirió la titular de la Seprelad.

Asimismo, señaló que hay que dotar la Seprelad de mayores recursos por la información que se maneja mediante la información. “Las instituciones van reportando, pero no todos los casos se traducen en un informe de inteligencia”, detalló.

Alcaraz se justifica en caso Messer

Sobre su cuestionamiento de su investigación en el caso de Dario Messer, aclaró que el Ministerio Público recepciona un informe de inteligencia por un caso concreto y dispone la apertura de la causa a partir de un periodo de cooperación jurídica que reciba de Brasil. “Brasil decía, la solicitud, que Paraguay pueda obtener la captura de un ciudadano que habría invertido en bienes empresas a partir de hechos de corrupción en Brasil, es el caso Messer. Es ahí donde se inicia investigación de parte del Ministerio Público”, detalló.

Ahí la fiscalía inicia su tarea. Fueron imputadas varias personas que fueron condenadas. Hoy el señor Messer en Paraguay presentó una acusación para el decomiso autónomo de lo que son sus bienes.

Sobre la dilatación del decomiso de los bienes de Messer en Paraguay, Alcaraz se justificó: “En realidad es una investigación compleja. Iniciamos en 2018 y terminamos el año pasado. La cantidad de bienes era bastante y, para la presentación de una acusación debe estar correctamente identificada todas las propiedades. A medida que seguíamos con la investigación, iban apareciendo otras. Fue un trabajo bastante minucioso de parte del Ministerio Público”, alegó.

Alcaraz niega vínculo con Cartes

Liliana Alcaraz también negó tener relacionamiento con Horacio Cartes o alguna afinidad con el grupo político Honor Colorado.

Sostuvo que las determinaciones que ella tomó como fiscal dentro de la investigación de Dario Messer, corresponde y están dentro del marco de la investigación del Ministerio Público.

Denuncia del senado es confusa, dice

Por otro lado, señaló que la denuncia que realizó el Senado es confusa. Sobre la consulta sobre la debida inclusión de Santiago Peña en la investigación, Alcaraz se defendió diciendo: “Nosotros vivimos en un Estado de Derecho y no porque el Senado haya presentado una denuncia a nuestra contra, no quiere decir que debió ser presentado de esa manera”, sostuvo.