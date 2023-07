Chaqueñito juraría como senador este jueves, según presidente del Congreso

Previo al inicio de la sesión ordinaria de hoy, jueves, en la Cámara de Senadores, el presidente del Congreso, Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC) brindó una breve conferencia de prensa, en la que se refirió -entre varios temas- sobre la posibilidad de juramento de Javier Vera, más conocido como Chaqueñito. El cartista adelantó que el político de Cruzada Nacional debe asumir como sustituto del electo Rafael “Mbururú” Esquivel, también del mismo partido, quien está recluido por prisión preventiva.

En ese sentido, indicó que Vera hoy mismo podría jurar como senador. “Hoy se va a estudiar en el punto del orden del día que corresponde y ya dependerá de la mayoría que hoy pudiera asumir en ese cargo Javier Vera, más conocido como Chaqueñito”, sostuvo.

Agregó que el sentido de los votos en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado ya adelantó la sensación que tendrían sus colegas. Dicha instancia dictaminó en mayoría ayer, miércoles, que Mbururú sea excluido de la Cámara Alta y que sea sustituido por otro en el orden de precedencia de la lista de senadores, que en este caso sería Chaqueñito.

Cuando se le consultó si ya convocó al político de Cruzada Nacional para juramento, respondió de forma jocosa que “yo no le convoqué, pero yo creo que Javier Vera estará ahí sobre el techo del quinto piso esperando su momento”.

“Beto” Ovelar: banca de Mbururú “siempre” le correspondió a Chaqueñito

Ovelar señaló que, a su criterio, Javier Vera “siempre” debió jurar, pero que su posición tomó más fuerza con los dictámenes a favor por parte de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y la de los asesores de la Cámara Alta.

“Para mí siempre fue muy claro que le corresponde a Vera. Los dictámenes tanto del doctor Emilio Camacho como el del doctor (Claudio) Lovera y el doctor (Marcos) Kohn son coincidentes de que Vera es el que tiene que ocupar”, dijo.

Rafael Esquivel no pudo asumir como senador el 30 de junio pasado debido a que no le concedieron salir de prisión para el efecto, por lo que la Cámara Alta funciona sin un miembro, con 44 de 45 senadores. A raíz de ello, Chaqueñito solicitó jurar como su sustituto.

Habría votos para aprobar fusión entre SET y Aduanas

Por otro lado, el senador cartsita se refirió al proyecto que buscar fusionar la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). Señaló que habría los números para aprobarlo.

“Creo que tendríamos ya los números. La eficiencia de nuestras Aduanas quedaron al descubierto con todos estos cargamentos de cocaína que salieron sin el control correspondiente y le vendría muy bien a esa institución tener una nueva matriz que permita generar mayores ingresos a las arcas del Estado”, agregó.

Desde la oposición cuestionan que dicho proyecto es un “atropello” del cartismo, ya que fue aprobado con celeridad en Cámara de Diputados. “¿Qué atropello? Si esto ya fue debatido, somos ya Cámara revisora, ya viene de Diputados. Finalmente hoy se va a debatir. No yo no voy a imponer absolutamente nada, esto se va a debatir. Hay dictamen de la comisión pertinente, de la Comisión de Hacienda, sería un atropello si la Comisión de Hacienda no estudiara o no dictaminara”, refirió Ovelar al respecto.

Además de la oposición, especialistas en el rubro tributario, como la a abogada Nora Ruoti, manifestaron su rechazo a la intención cartista que busca fusionar Tributación con Aduanas. La profesional alegó que falta debate y que ambas instituciones tienen funciones diferentes, ya que administran tributos que no son de la misma índole. También señaló que no es el momento político para plantear este tipo de proyectos.