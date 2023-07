Chaqueñito seguirá en Cruzada “si lo tratan bien” y recordó su pasado en ANR

Javier Vera, “Chaqueñito”, senador electo por el partido Cruzada Nacional, de Paraguayo Cubas, y quien podría asumir en lugar de Rafael Esquivel, Mbururú, preso por estar investigado en un caso de abuso sexual infantil, habló sobre qué pasaría si tiene roces en su partido y le ofrecen integrar el Partido Colorado.

“Realmente yo tengo buen relacionamiento con la señora Yolanda (Paredes), así de amistad. El doctor Paraguayo Cubas, yo si que no tengo nada que decir por ese señor, que me abrió las puertas del mundo político. No trato con él desde que está preso, por eso nomás. En nuestro equipo, entre los candidatos, hay ese pequeño rasguño, a veces te hacen sentir, a veces de menos, a veces más, es como una pequeña tortura, eso es lo que pasa”, explicó Vera.

Vera es afiliado colorado desde los 18 años

Javier Vera contó que si bien no tiene contacto con ningún referente del Partido Colorado, más específicamente con Honor Colorado, él es afiliado a la ANR.

“No tengo contacto con ellos (Honor Colorado). Somos de familia colorada, me afilié al Partido Colorado cuando tenía 18 años. Yo me afilié al Partido Cruzada Nacional para candidatarme”, aseguró.

Sobre si trabajará con su bancada, dijo que verá cuando le convoquen, y una vez en el Senado, tomará una decisión respecto a si se mantiene o no en su partido, dependiendo de cómo le traten o ayuden sus colegas, argumentando que “uno en el trabajo tiene que estar también tranquilo y no presionado. A mí no me gustan esas cosas”.

“Después de jurar y entrar ahí con las bancadas, ahí tengo que tener otra misión y tenemos que trabajar todos en conjunto, sin importar el color del partido, porque imaginátena, qué lindo sería Paraguay, si todos trabajáramos en conjunto dentro de las cámaras y llevar lo que prometimos a nuestra gente”, dijo en conversación con la 1080 AM.

Chaqueñito dice que nunca conversó con Bachi Núñez

Sobre si integrantes cartistas se acercaron a él, como el líder de la bancada cartista del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, respondió que pese a ser del mismo departamento, nunca conversaron.

“La verdad es que yo nunca tuve conversación con Bachi Núñez, pero sí le conozco, él es de mi departamento. Le conozco desde que era adolescente a ese señor. Tendríamos que hablar, ahora mismo yo estoy muy bien con Cruzada Nacional. Vamos a ver cómo estamos trabajando ahí adentro, porque uno también tiene que trabajar tranquilamente para poder rendir”, refirió.

Dijo que de igual manera, va a intentar trabajar con el equipo de Cruzada Nacional, siempre y cuando le traten como se debe, como un senador más, como uno más del equipo, pero si le muestran otra cara, diciéndole con su actuación que ya no es bienvenido en el equipo, no le quedaría otra opción.

Pelea de Chaqueñito con Yami Nal

“En este mismo momento estoy en paz y alegría, con el amor de Dios, con el amor de mis seguidores, de la gente, estoy superbién, emocionalmente estoy superbién”, respondió Vera al ser consultado sobre su pelea con la senadora de Cruzada Yami Nal, quien se refirió de manera despectiva hacia Chaqueñito diciendo que no debería jurar en vez de Mbururú.

Dijo que debe agradecer a su compañera haber sido real con él y decirle las cosas en su cara, sea para bien o mal, teniendo en cuenta que la misma es alguien que luchó mucho para llegar adonde está. “Cada uno tiene sus méritos. Lo de Yami Nal ya está bien ahí, está nivelado, ya no tengo más problema”, aseveró.

Sobre si acudirá a jurar, dijo que está atento a las noticias para presentarse a la sesión si lo convocan.