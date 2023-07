Presidente del JEM “maquilla” sus DD.JJ. pero otra vez “olvida” deudas

El senador Hernán David Rivas Román, “maquilló” sus Declaraciones Juradas (DD.JJ.) ante la Contraloría General de la República (CGR) el 20 de julio de este año. Primero rectificó su DD.JJ. del 2018 cuando asumió como diputado y el segundo corresponde a su asunción en la Cámara Alta y su nombramiento ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Lea más: Disponen examen de correspondencia de los bienes del presidente del JEM

En la “actualización” que hizo resaltan llamativas “maniobras” con como por ejemplo las cuentas a cobrar a sus familiares que de G. 12.000 millones se redujo a G. 12 millones.

En su DD.JJ. del 15 de julio del 2018, el senador cartista informó que tenía cuentas a cobrar por G. 12.265 millones, los deudores según consta en la CGR eran: su padre Hernán Ysidro Rivas Román, intendente de Tomás Romero Pereira, por un importe de G. 8.415 millones; su esposa Elena Elizabeth Escobar Franco, renunciante a la CGR quien le adeudaba G. 2.750 millones, además de su suegro, Juan Gregorio Escobar Núñez, exconcejal de Ybycuí G. 1.100 millones.

Sin embargo, en esta nueva rectificación dejó bajo observación que los montos eran menores y habló de un “error involuntario y que se agregaron tres ceros de más”. Con esto la deuda quedó en G. 12 millones.

Por otro lado, el senador cartista hizo constar que de un patrimonio neto de G. 7.355 millones, en su declaración del 2018 pasó a tener G. 767 millones con la rectificada.

Llamatívamente la CGR aún no se expide sobre los cambios que realizó.

Saldo Negativo

Con relación a su DD.JJ. al asumir como senador y presidente del JEM ya declaró un patrimonio negativo de G. 785 millones, donde no figuran algunas millonarias cuentas vigentes.

Entre las demandas activas no declaradas están: Manuel Canadey Gutiérrez c/ Hernán David Rivas Román s/ acción preparatoria de juicio ejecutivo y José Elias Luna Rosset c/ Hernán David Rivas y otros s/ acción preparatoria de juicio ejecutivo.

También tiene reclamos judiciales con las siguientes carátulas: BANCO BASA SA c/ Hernán David Rivas Román s/ acción preparatoria de juicio ejecutivo; TONDEGOLD SA c/ Hernán David Rivas Román s/ acción preparatoria de juicio ejecutivo; Sanatorio Británico SA c/ Hernán David Rivas Román s/ acción preparatoria de juicio ejecutivo y el de Gloria Elizabeth Gómez Montiel y otros c/ Hernán David Rivas Román s/ cumplimiento de contrato.

En el caso de Manuel Canadey Gutiérrez, el reclamo es por US$ 33.750 (G. 244 millones). El presidente del JEM retiró muebles y alfombras tipo persas con el compromiso de pagar en 3 meses pero ya pasaron 3 años y no honró una sola cuota.

A pesar de la deuda impaga Hernán Rivas, hizo figurar ente sus activos mobiliarios por G. 150 millones.

El vendedor denunció que su demanda estuvo dormida por casi un año incluso cuando obtuvo una sentencia a su favor desde la Cámara de Diputados informaron que el actual presidente del JEM tenía “embargos judiciales que alcanzan el 50% de sus salario y otras remuneraciones en concepto de asistencia alimenticia lo cual imposibilita el cumplimiento de lo ordenado”, según la nota con fecha 19 de mayo del 2022.

Banco ligado a Cartes

En la última DD.JJ. que presentó el jueves Hernán Rivas sí declaró una deuda de G. 509 millones con el banco BASA, ligado al expresidente Horacio Cartes y a quien el mismo dijo “adorar”.

Sin embargo, según una sentencia judicial del 11 de noviembre del 2020 Hernán David Rivas le debe al banco del desaparecido Grupo Cartes G. 674 millones más intereses y costas del juicio.

También reportó sus deudas con el Sanatorio Británico de G. 341 millones que no honró un solo guaraní y que está judicializado, con Visión Banco por un tarjeta de crédito de G. 16 millones y con la firma Tondegold SA, de G. 110 millones que también está judicializado.

Lea más: Contraloría hará examen de correspondencia a senador Hernán Rivas

Según Rivas todas sus deudas suman un total de G. 6.502 millones, con un saldo pendiente de G. 977 millones. El titular del JEM declaró que sus activos eran de apenas G. 192 millones, es decir que sus patrimonio neto tiene un saldo negativo G. 785 millones.

Al ser designado como presidente del JEM, el senador cartista rápidamente volvió a atravesar una serie de cuestionamientos entre ellas por la presunta obtención irregular de su título.

Incluso el gremio de abogados emitió un duro comunicado pidiendo que sea destituido del JEM y lo calificaron de incompetente para el cargo. En la primera sesión que dirigió, fue objeto de burlas, porque recibía la constante orientación de una funcionaria que se ubicó detrás para guiarle a tomar las decisiones.