Lo de Erico Galeano es un tema de narcotráfico, no de política, precisa Osorio

“Yo lo que creo es que intentan politizar un tema tan delicado que no tiene que ver con la competencia política, sino con el narcotráfico, que creo que es lo que intentan instalar”, afirmó ayer el senador colorado Derlis Osorio, sobre las contradenuncias y acusaciones de Ezequiel Ramírez Barreto, el presidente del club Deportivo Capiatá y amigo del imputado senador cartista Erico Galeano.

Osorio negó que tras su denuncia penal contra Erico y Ezequiel Ramírez por un supuesto pedido de US$ 500.000 a finales del 2021 para “ayudar” al prófugo de A Ultranza Py Sebastián Marset haya mantenido contacto con su colega legislador. Osorio, igualmente, se ratificó en la denuncia contra Galeano y Ramírez Barreto, tanto como en negar la supuesta deuda de G. 1.200 millones que le reclama el senador imputado.

“Hice la denuncia pertinente (ante la Fiscalía), porque cuando Ezequiel (Ramírez) Barreto me hace el pedido, aclarando que fue él quien me hizo el pedido y no el diputado Galeano, pero era un dinero que necesitaba para Erico, para ayudarle a este señor Marset”, mencionó Osorio como motivo de su distanciamiento de Galeano, a partir del caso A Ultranza Py.

“Antes de que explote el caso A Ultranza, para mí simplemente era un pedido de dinero para un supuesto jugador del Deportivo Capiatá, no teníamos toda la película completa”, sostuvo.

Negó una vez más que le debe dinero a Erico. “Hasta ahora no fui notificado al respecto (supuesta deuda), pero en caso de que quieran ejecutar ese supuesto pagaré yo voy a accionar judicialmente”, anticipó.

