IPS: piden informes sobre licitaciones para limpieza

El Instituto de Previsión Social (IPS) no termina de resolver el millonario proceso por el servicio de limpieza para diferentes hospitales de la previsional, donde prevé una inversión de unos US$ 7,4 millones. Esta licitación aparece en etapa de evaluación (cerrada) en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), mientras tanto hay protestas por presunto direccionamiento y todo indica que la empresa “mimada”, Cevima SA, representada por Claudio Escobar Brizuela, se quedará con el contrato.

Por su parte, la síndica representante de la Contraloría General de la República (CGR), ante el Consejo de Administración del IPS, María José Candia Hermosilla, remitió un pedido sobre todos los antecedentes que tienen que ver con la “contratación de servicios de limpieza e higienización para las distintas dependencias del interior del IPS”. La nota está dirigida a Hugo Aranda, gerente de Abastecimiento y Logística del ente.

Dentro de este contexto y mientras se resuelva la adjudicación, los integrantes del Consejo de Administración, encabezado por Vicente Bataglia, no pierden el tiempo y ya realizaron una adenda de 12 meses a favor de Cevima SA.

De acuerdo con el documento, con resolución 043-044/2023 del 27 de julio, el IPS autoriza una “adenda al contrato Nº 182/2022 suscrito con la firma Cevima SA en el marco de la licitación pública nacional Nº 171/2021 para la contratación del servicio de limpieza e higienización para las distintas dependencias del IPS”.

Esta adenda habla de los lotes Nº 4, 5, 6, 7 y 10, por 12 meses, mientras que el monto total asciende a G. 10.073.500.456.

Por el momento solo aparece este documento de adenda en el portal de la previsional. Sin embargo, fuentes extraoficiales informaron que IPS ya entregó esta millonaria licitación a Cevima SA, que acapara los contratos más importantes en este rubro.

La denuncia

Este llamado con ID 422.444 tiene muchos cuestionamientos por estar presuntamente direccionado. Según la denuncia, Cevima SA sería la única empresa que cumple con todos los requisitos que exige el Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

El empresario Claudio Escobar Brizuela, además de representar a Cevima SA, también representa a la importadora Neighpart SA. Esta última sería la única compañía que cuenta con la representación a nivel local para importar los robots y las máquinas de limpieza criogénica que exige el PBC.

Los oferentes

Las otras compañías que acercaron sus propuestas son: Limpiezas Modernas Paraguayas SRL (Rubén Escobar Urbieta), Clean & Clean Paraguay SA (Ladislao Rubén Afara González y Rubén Bernardo Afara), Servicios Paraguayos SA (Berta Noemí Ortellado y Fernando Escobar); Mimbi SA (José Manuel González y Paolo Miguel Laguardia), Mafara SA (Magali Yudis Brítez y César Domingo Quintana) e Ingall SA (Sandra Caballero y Vicente González). También Potî SA (Alberto Palumbo) y Mariela Carolina Molas Samudio (Consermar).

Tratamos de hablar con el presidente del IPS, Vicente Bataglia, pero no atendió las reiteradas llamadas.

Faltan medicamentos, ambulancia y otros

La falta de medicamentos, sillas de rueda, ambulancia y la larga espera para consultar, son algunos problemas que se presentan diariamente en los hospitales periféricos del IPS.

Un equipo de ABC TV, visitó ayer el puesto Campo Vía de Capiatá, dependiente de la previsional donde llovieron las quejas de los asegurados.

Los pacientes deben ir al lugar a las 4:00 y con suerte, son atendidos a las 16:00.

“El problema es que no hay remedios. Uno llama y nunca te atienden, es muy complicado todo. No hay silla de ruedas, no hay ambulancia”, fueron algunos de los reclamos.

“Por la mañana solo dan 8 números para pacientes clínicos por ejemplo. Ayer vino una señora y se le subió su presión porque se puso muy nerviosa. Vino a las 3:00 de la mañana y el número que consiguió era para las 2:00 de la tarde”, señaló otra asegurada.

Actualmente, la previsional tiene una deuda acumulada de US$ 210 millones con las empresas proveedoras del ente según la Cámara de la Industria Química Farmacéutica (Cifarma). Es por la provisión de insumos, medicamentos y otros servicios.

Por su parte, uno de los sindicatos emitió un comunicado respecto a las carencias que se deben soportar. “Los asegurados estamos cansados de tanto abuso y manoseo de parte de los administradores del ente, cansados de tanta injusticia, corrupción y mal manejo de los fondos previsionales”, puntualiza parte del comunicado.