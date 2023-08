Unión Europea: convenio tiene condicionamientos y aspectos no muy claros, señala diputada

La Cámara de Diputados tratará -como primer punto en la sesión de este miércoles- el proyecto de derogación de la ayuda financiera de la Unión Europea (UE) para nuestro país. Los dos movimientos colorados y algunos opositores ya adelantaron su voto ratificando el rechazo de los fondos.

La diputada Rocío Vallejo (PPQ) es una de los legisladores que votarán por la derogación del convenio con UE, según adelantó esta mañana en ABC Cardinal.

Vallejo planteó varios argumentos en contra de dicho convenio, como que establece condicionamientos al Estado paraguayo y presenta aspectos que no están claros.

“Hay que enseñar el respeto y tampoco ir a los extremismos, pero a mí me preocupan estas frases que quedan ahí, estas cuestiones que no quedan muy claras. Todo es ‘la comisión dejará sin efectos y tal cosa, la comisión dejará sin efectos si el que recibe la ayuda no hace tal cosa’”, dijo.

Piden coherencia a legisladores “provida y profamilia”

En ese sentido, la diputada cuestionó al Gobierno de turno por no haber rechazado en su momento estas condiciones y aspectos que no están claros.

Vallejo también solicitó a sus colegas que se consideran “provida y profamilia”, y que manifiestan su rechazo al convenio con UE, que demuestren coherencia en otras problemáticas, como en los pedidos de intervenciones de municipios con presunta administración irregular.

“El tema de las intervenciones (...) Ahí vamos a ver si somos ‘profamilia’ realmente cuando estos intendentes corruptos están dejando sin recursos a su comunidad y los niños ni siquiera tienen merienda o tienen cómo irse al colegio o no tienen las necesidades básicas que tienen que proveer un municipio. Ahí vamos a ver si somos ‘profamilia’ o somos todo boca para afuera profamilia, provida y procorrupción”, dijo.