Semana decisiva para el rechazo de donación de UE

Ya el pasado jueves, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC) anunció la inclusión como primer punto del orden del día para este miércoles del proyecto de ley “que deroga la vigencia de la Ley Nº 6659/2020, ‘que aprueba el Convenio de financiación entre la Unión Europea y la República del Paraguay para el Programa de apoyo a la transformación del sistema educativo en Paraguay”.

Oficialmente, las bancada coloradas (Fuerza Republicana y Honor Colorado) ya han comprometido sus votos por ratificarse en la derogación, que son mayoría por si solos en Diputados, con 48 votos en el caso de estar todos presentes.

Igualmente, varios legisladores liberales y de partidos minoritarios de manera particular ya han anunciado su voto a favor de la derogación.

Luego del rechazo en Senado (en la anterior legislatura), la Cámara Baja requiere mayoría absoluta (41 de 80 votos) para ratificarse en la derogación de esta ayuda financiera, que consiste en 38 millones de euros, que ya fueron desembolsados en su mayoría.

No obstante, la última palabra la tendrá el Senado, donde también tendría la tendencia es favorable a la derogación, que se necesitarán mayoría absoluta de dos tercios (30 de 45 senadores) para que siga vigente el convenio, números que en este momento no existen.

El punto debe ser tratado en Diputados indefectible esta semana, puesto que de lo contrario tendrá sanción automática el viernes 11. Si eso ocurre, el proyecto de derogación pasará al archivo y seguirá vigente la ayuda económica

Dos posibles conflictos para Santiago Peña

A poco más de una semana de la asunción del próximo gobierno de Santiago Peña, el rechazo de esta ayuda será uno de los primeros conflictos con los que deberá lidiar, tanto a nivel diplomático como presupuestario.

En reiteradas ocasiones, la Unión Europea aclaró que este convenio, si bien en nombre puede tener cierta similitud, nada tiene que ver con el proyecto de le Trasformación Educativa que tanta controversia generó por supuestamente promover la “ideología de género”.

Esa otro iniciativa es impulsada por otras organización, el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI) y no por la Unión Europea.

Destacaron además que la ayuda de 38 millones de euros que ellos otorgaron son “fondos no reembolsables y no condicionados” y que el programa fue diseñado por el MEC y no por la Unión Europea y los fondos son usados para “apoyo presupuestario a kits escolares, alimentación, textos educativos e infraestructura”.

Es por ello que Peña no solo deberá ver cómo cubrir en el presupuesto del MEC el dinero rechazado, sino que deberá lidiar con un posible conflicto de relaciones con la Unión Europea, que además podría afectar programas de apoyo financiero en otras áreas.

Controvertido debate

El planteamiento de derogación ha generado una controversia inusitada para una donación, debido a que fue utilizado como parte del discurso de la anterior campaña electoral en las elecciones generales, ya que según sostienen grupos “provida y profamilia”, promueve la “ideología de género”.

Si bien todos los argumentos son atendibles, algunos han alcanzado extremos cuestionables, como ser el defender el “derecho a discriminar” o bien, minimizar la afectación a programas como el de la merienda escolar, diciendo que cubrirán las carencias otorgando maní molido a los alumnos en las escuelas.