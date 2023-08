Santiago Peña saludó a ABC Color por sus 56 años y promete diálogo fluido

En una sorpresiva llamada que hizo Santiago Peña al programa Mesa con Enrique Vargas Peña de ABC TV, el presidente electo que hará posesión de cargo el 15 de agosto dijo que llamó para saludar a ABC Color por cumplir hoy 56 años como medio de comunicación.

“Quería transmitir las felicitaciones y lo mejor para los próximos años. Mi saludo a toda la familia de ABC”, dijo.

Agregó que ABC con su trabajo “le preparó bastante bien” para recibir críticas. Por último, prometió que coordinaría hacer un programa completo con él como invitado.

Dijo que este “diálogo fluido” no cambiará por más que sus asesores le digan que no hable con la prensa “Yo no quiero que cambie”, aseguró.

Lea más: Video: ¡ABC Color 56 años!