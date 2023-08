Vallejo reclama censura y autoritarismo de Esgaib

Ayer, en pleno desarrollo de la audiencia pública en Diputados para estudiar modificaciones del Código Procesal Penal, en lo referente a las medidas alternativas o sustitutivas de la prisión preventiva; y la implementación de las tobilleras electrónicas”, el presidente de la Comisión de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, Yamil Esgaib (ANR, HC) cerró el micrófono a su colega Rocío Vallejo (PPQ), que tuvo una postura crítica.

“Si tuviésemos la Policía en las calles y no custodiando cuanto diputado, senador o autoridad hay, si la tuviésemos en la calle cuidándoles a ustedes...”, estaba diciendo cuando ya intuyó las intenciones de Esgaib y le dijo: “no me vayas a cortar”.

“Te voy a cortar porque no vinimos a hacer populismo ni buscar votos, dentro de tres años va a haber elecciones Rocío y mostrá el punto donde es inconstitucional”, afirmó Esgaib, ante lo que Vallejo replicó: “No me invites si no vas a admitir disidencia”.

“No se si la suma de cosas que dije no le gustaron pero es la realidad, y él tiene que mínimamente respetar, más todavía si él invita y yo no soy una persona que se va a decir disparates en las audiencias públicas, mi ‘expertise’ es lo penal”, dijo luego del episodio la diputada, quien consideró cuando menos una falta de respeto la actitud de su colega.

“Yo tengo que exponer técnicamente y si él es un persona que no admite disenso, que no me vuelva a invitar, que nunca más luego me voy a ir por la falta de respeto a las personas que estaban ahí y a su colega”, sostuvo.

Cuestionada iniciativa

Respecto a la propuesta de aplicar de forma automática la prisión para reincidentes, la diputada refirió que es inconstitucional, ya que la Carta Magna establece el estudio particular de los casos.

“Esto establece directamente que si una persona es reincidente directamente tiene que ir presa y en otra parte que al cometerse otra categoría de crímenes tiene que ir con prisión preventiva, eso no dice la Ley, no está en la Constitución”, dijo, mencionando que incluso violaría tratados internacionales.