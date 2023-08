Comisión presidida por Zacarías Irún blinda al cuestionado Hernán Rivas

El martes pasado, el cuestionado senador Hernán David Rivas (ANR, HC) pidió a la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos que se postergue el tratamiento del proyecto de resolución. Ese mismo día y horas más tarde, en la sede del JEM brindó una conferencia de prensa en la que anunció que renunciaba a la presidencia del órgano extrapoder, no así a la representación del Senado.

El senador Javier Zacarías Irún (ANR, independiente), pese a haber señalado una semana atrás que tratarían en la comisión y que si no asistía emitirían dictamen, ayer dijo que no se trató en la comisión porque la mesa directiva no incluyó entre los puntos del orden del día, de la sesión de la fecha, prevista para las 13:00.

El 27 de julio pasado, senadores de la multibancada de la oposición presentaron un proyecto de resolución en el que se solicita a Rivas a renunciar no solo a la presidencia del JEM, sino a su representación. El cartismo y sus aliados lograron que el proyecto sea derivado a comisión por 40 votos a favor, se requerían 26 votos para aprobar la declaración y solo se obtuvieron 13 votos a favor.

Bajo el argumento de su notoria falta de idoneidad y honorabilidad para desempeñar tan delicadas funciones en representación del cuerpo legislativo, los proyectistas mencionan que “la Cámara de Senadores tiene la alta responsabilidad de rever su decisión en la designación de Rivas como representante de este cuerpo legislativo”.

Los proyectistas mencionan en el proyecto de resolución que Rivas no solo permanece en un cargo de alta sensibilidad sin disponer de preparación previa, sino también se encuentra generando inestabilidades en el funcionamiento operativo del órgano por las investigaciones a las que se encuentra sometido tras el acelerado aumento patrimonial, dice el proyecto firmado por Kattya González (PEN), Esperanza Martínez (FG), Rafael Filizzola (PDP) y los liberales Celeste Amarilla, Éver Villalba y Líder Amarilla.