Senado acepta veto a ley que pretendía transparentar el costo del diésel

Cinco comisiones de la Cámara de Senadores recomendaron al pleno aceptar la objeción total del Poder Ejecutivo al proyecto de ley que pretendía establecer medidas de normalización y transparencia sobre la estructura de costos del gasoil tipo III y fija precios mínimos y máximos para su comercialización.

El proyecto de ley objetado plantea que el Ministerio de Industria y Comercio de manera mensual establezca los límites mínimos y máximos al precio del gasoil tipo III (común). Conforme al argumento del Ejecutivo traería consigo el cierre de empresas que cuenten con costos operativos mayores a los de Petropar y en el caso de empresas que son mas eficientes.

“El proyecto de ley limitaría la baja de los precios que beneficiarían a la población, puesto que las reducciones de los costos no se trasladarían a los consumidores. El mencionado proyecto establece barreras al mercado que perjudicarían a la demanda final de combustible y es contrario al orden constitucional, habida cuenta que afecta la libre competencia del mercado prevista en el artículo 107 de la Constitución Nacional”, refirió la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, Lilian Samaniego (ANR, Independiente).

Por su parte, el senador Luis Pettengil (ANR, Independiente) dijo que se encuentran en una economía libre por el cual no pueden ir fijando precios de ningún tipo de producto porque de lo contrario vamos a distorsionar toda nuestra economía.

La senadora Kattya González (PEN) dijo que no es menos cierto que deban buscar que esa estructura de costo sea transparente, que la ciudadanía pueda saber porque cuesta lo que cuesta cada litro de combustible que está adquiriendo, teniendo en cuenta las permanentes fluctuaciones a una cuestión que hace nada mas y nada menos que a la incidencia cotidiana en la vida de nuestros conciudadanos.

Recordó que el Congreso pasó por crisis que habilitó una línea de subsidios o de regalías de mas de US$ 100 millones. Mencionó que los camioneros hicieron una huelga por el impacto del costo del combustible en el servicio del flete. “Nosotros no podemos seguir friccionando una fijación de precios, pero si un control transparente de manera tal que los oligopolios no puedan simplemente imponer estructuras de costos que no se condicen y márgenes de ganancia que no se condicen con lo que se paga”, dijo la senadora al señalar que no es cierto que no se pueda transparentar y que se puede concretar a través de la voluntad política vía decretos.