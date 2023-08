Peña agradece la “perfecta” jornada de traspaso de mando

El presidente Santiago Peña y la primera dama Leticia Ocampos se reunieron este jueves con el equipo que estuvo a cargo de la organización de los actos ceremoniales de traspaso de mando presidencial del pasado martes, al que agradecieron por su trabajo.

El presidente Peña opinó que los eventos del martes fueron “perfectos”, afirmando que “no hay un detalle que no haya sido pensado, una acción que no haya sido trabajada” y afirmó que el éxito del evento “nos anima a soñar con un Paraguay mejor y me compromete el triple a trabajar incansablemente cada día”.

La jornada, sin embargo, no estuvo libre de quejas como afirma el Presidente, principalmente por parte del mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Lula se quejó ayer en un evento en Brasil de que tuvo que pasar una hora y media bajo el sol por la ubicación de su asiento en la ceremonia de juramento en el Palacio de López.

El mandatario agradeció también al intendente de Asunción, Óscar Rodríguez (ANR, HC), afirmando que la Capital “brilló en todo su esplendor el día martes”.

El presidente Peña también agradeció personalmente a la excanciller Leila Rachid, quien formó parte de la organización de los eventos del martes, calificándola como “una de las mayores embajadoras del Paraguay”.

La “perfecta” jornada de traspaso de mando: la primera dama también agradeció

La primera dama Leticia Ocampos dijo que disfrutó del proceso de preparación de los eventos del martes, “por la gente maravillosa que estuvo trabajando detrás de esta transmisión”.