Política internacional del país no será ideológica ni religiosa

Rubén Ramírez Lezcano admite que hay conversaciones del Poder Ejecutivo con el Senado para resolver el impasse por el rechazo de la asistencia europea para la educación en el país. Confirma que Paraguay abrirá embajada en Jerusalén y que mantendrá sus relaciones con Taiwán en detrimento de China.

- Esta crisis por el peaje con Argentina ¿no les hace pensar en la política pendular que aplicaba Stroessner, cuando acordó con Brasil abrir carretera hacia el Atlántico brasileño?

Nosotros no nos vamos a privar de ninguna relación. La política internacional paraguaya no es ideológica. “No estamos a la izquierda ni a la derecha. Vamos para el frente”, ya dijo el presidente Peña. Ese es nuestro enfoque. No tenemos ninguna visión ideológica ni religiosa.

- ¿Bolivia cómo entra a tallar en el proyecto de hacer fluir el comercio?

Bolivia sigue siendo un país muy importante para el Paraguay. Es el principal proveedor de gas. Pero también es un país a través del cual nosotros estamos transitando con cargas, a través de la ruta Transchaco-Villamontes.

- Tenemos un economista como Presidente, otro como canciller, uno más como ministro de Economía, ¿no es hora de terminar con el gasto que se destina a promocionar a las grandes exportadoras de materia prima en las ferias internacionales en vez de dedicar ese gasto a promocionar las mypimes?

Hay varias iniciativas para apoyar a las mypimes. Nosotros creemos que las mypimes son la base fundamental para formalización de la economía, para la inclusión social y la generación de empleo. Estos tres elementos son clave para el combate a la pobreza estructural.

- ¿Se mueve la embajada paraguaya de Tel Aviv a Jerusalén?

Nosotros vamos a proceder primero en designar a nuestro embajador. Recibimos por primera vez en la historia la visita de un ministro de Relaciones Exteriores de Israel. El Presidente durante su campaña se comprometió a trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. En la conversación (telefónica) que tuvo con Benjamin Netanyahu, él se comprometió a la reapertura de la embajada que ya había decidido en el 2018 el Gobierno de Horacio Cartes.

- De todas maneras es un desafío a las recomendaciones de Naciones Unidas de que vayan todas las embajadas a Tel Aviv. ¿Por qué Paraguay se empeña?

El Presidente ha priorizado una relación firme, fuerte, solidaria con Israel. Eso se va a ejecutar. Tiene también doble propósito. Las condiciones de que Israel tenga cooperación sumamente importante con Paraguay con producción de energía alternativa y ambientalmente sostenible como la fotovoltaica, los sistemas de riego que tiene ese país, los sistemas de laboratorios farmacéuticos, las condiciones que tiene para transferir conocimientos en materia de seguridad, forma parte de una agenda.

- ¿Cómo va a actuar Paraguay con relación a la situación con Venezuela?

Nosotros vamos a abrir nuestra embajada en Caracas en un tiempo prudencial. Paraguay es el único país que no tiene embajada en Caracas. Esto tiene una significación desde el punto de vista de que Paraguay tiene las condiciones de contribuir con el proceso de diálogo democrático en Venezuela.

- ¿Y los abusos que comete el Gobierno de Maduro?

Apuntamos a construir el diálogo. Nuestra idea es ser facilitadores. Los mecanismos de integración del Mercosur y Estados asociados es una clave. Hay una propuesta en la mesa que es Unasur. Paraguay no se va a privar de participar de ningún foro, multilateral o plurilateral, porque necesitamos de mecanismos de integración, de diálogo que sean útiles para resolver situaciones complejas como vive Venezuela.

- ¿Cómo quedó la deuda con PDVSA (Petróleos de Venezuela)?

Es una deuda que lamentablemente está en un sistema de arbitraje internacional. Paraguay jamás ha negado que tiene una deuda con PDVSA.

- ¿Cómo espera que se desarrollen las relaciones con Estados Unidos?

Con mutuo respeto, con una dinámica de profundización de las relaciones. La agenda con Estados Unidos es una agenda amplia. Nos están vinculando por primera vez con el Congreso de Estados Unidos, directamente con el Senado, con la Cámara de Representantes. Hemos tenido visitas de varios de sus legisladores. Se extiende al Gobierno central. Hay diálogos con el Departamento de Estado, con el Departamento de justicia, con las distintas agencias de cooperación...

- ¿Es incómodo, pesado, reunirse con representantes de un país que sancionó al presidente Cartes, mentor de este Gobierno?

Nosotros tenemos un Presidente que tiene una autonomía importante. Yo soy ejemplo de esa autonomía como canciller nacional. El Presidente tiene una hoja de ruta bien definida. Horacio Cartes es presidente del partido Colorado. Fue electo democráticamente en esa posición. Y en ese contexto el Gobierno de Peña está abocado a un programa de gestión en estos cinco años.

- ¿Cómo puede influir en el Gobierno esta situación y si por si acaso se agregan otros nombres -entre los sancionados- en este período presidencial?

Paraguay respeta las decisiones soberanas de cada uno de los países en el marco de sus constituciones y de su territorialidad. El derecho internacional a través de la Convención de Viena es el que rige las relaciones de Paraguay.

- ¿Cuál es la posición del Gobierno? La derogación por el Congreso del convenio de asistencia para la educación despierta subidas molestias a la Unión Europea. ¿Usted habló con los emisarios?

Tuve ocasión de hablar con un representante de la Unión Europea. Repasamos toda la agenda. Hicimos un análisis a profundidad del acuerdo y de las alternativas que tenemos para resolver este impasse con la UE.

- ¿El Gobierno va a devolver esos 38 millones de dólares que están destinados a los kits escolares?

Estamos creyendo que hay oportunidad de resolver esta ecuación. Vamos a tener reuniones con los legisladores para poder explicar y entender, y ver si podemos alcanzar un entendimiento.

- Taiwán-China. ¿Porqué Paraguay decide mantener relaciones con Taiwán?

Con Taiwán tenemos una relación con mucha tradición, pero no solamente se sustenta sobre la tradición sino sobre los valores democráticos institucionales. Nosotros no tenemos problemas de relacionarnos con China continental siempre y cuando sea sin condiciones. Y China establece condiciones, como es la ruptura de relaciones diplomáticas con Taiwán y eso Paraguay no acepta.